Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575765124.html
Эксперт оценил заявление о "деньгах за дестабилизацию" в Белоруссии из РФ
Российский эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев назвал бредом слова члена инициативной группы бывшего претендента на пост... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T00:34
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
андрей суздальцев
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575761004_0:77:1245:777_1400x0_80_0_0_fdd3bcf37229541fe88a9a036dfe02e2.jpg
https://ria.ru/20200813/1575764140.html
https://ria.ru/20200813/1575763958.html
https://ria.ru/20200813/1575761787.html
Из комментариев к видео от польского телеграмм канала Nexta: Восхищены действиями джидаев с лазерными указами слепящим бойцов ОМОНА. Про то что такие лазеры прожигают глаза с того расстояния что на видео умолчали. Все вопросы к Польше.
65
За что Бацька избивает до смерти собственный народ, Юрка не рассказал?
53
7
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575761004_0:77:1245:777_1400x0_80_0_0_fdd3bcf37229541fe88a9a036dfe02e2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575761004_55:0:1192:853_1400x0_80_0_0_45757cb31aa774f724c9d8d3519d2cab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575761004_197:0:1050:853_1400x0_80_0_0_8566fc2b77feb5ada8745da94f8dcef4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, россия, андрей суздальцев, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Эксперт оценил заявление о "деньгах за дестабилизацию" в Белоруссии из РФ

00:34 14.08.2020
10435
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев назвал бредом слова члена инициативной группы бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрия Воскресенского, который в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" заявил, что принимал деньги от московских политологов за "дестабилизацию ситуации" в республике.
"Беларусь 1" вечером в четверг показал в эфире признания Воскресенского, который заявил на камеру, что познакомился с политологом Дмитрием Болкунцом, уже позже тот представил его коллеге Андрею Суздальцеву. По словам Воскресенского, за денежное вознаграждение ему предложили "общаться и дальше на предмет изучения общественно-политической ситуации в Республике Беларусь", сам Болкунец якобы рассказал ему о намерении дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране накануне выборов. По утверждению Воскресенского, Болкунец "достал при встрече 30 тысяч рублей из личных средств со словами "на демократию" и посоветовал их передать для закупки лазерных указок на случай применения насилия со стороны ОМОНа". Увидев последние события, происходящие в республике, Воскресенский "решил обратиться с повинной" в КГБ, где и изложил все имеющиеся у него сведения о правонарушении, поняв, что его использовали "в качестве пешки втемную московские кукловоды".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Вчера, 23:04Протесты в Белоруссии
СМИ: Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
"Я потрясен интеллектуальными способностями белорусского КГБ, которое вложили это в уста этого человека. Я его знаю, видел его один раз, знакомились с ним на ходу. Он похудел в два раза за два дня - можете себе представить, что с ним творили? Совершенно черное лицо. Его, конечно, пытали. В этой ситуации можно вложить в уста все что угодно", - сказал Суздальцев РИА Новости.
По его словам, абсурдна сама идея о том, чтобы "купить на 30 тысяч рублей лазерных указок и свергать ими режим Лукашенко".
"Всякая работа должна иметь какое-то качество, блеск – даже лгать. Надо лгать так, чтобы это было красиво, понятно, не вызывало сомнений, а не выдумывать какой-то бред", - добавил эксперт.
Суздальцев отметил, что Дмитрий Болкунец – известный публицист и белорусский политолог. "Мы никогда не получали – ни он, ни я – от российского государства ни копейки и никогда не хотели брать ни от кого деньги", - подчеркнул он.
"Они уже не знают, что придумать. Найти каких-то "кукловодов", хоть как-то привязать Москву. Глупости, никого они не найдут из Москвы, никаких кукловодов", - заключил он.
Ранее госагентство Белта сообщило, что в Белоруссии установлены факты причастности штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к беспорядкам в республике. Штаб в ответ на эти обвинения заявил о приверженности мирным и законным методам.
Сотрудники правоохранительных органов в автобусе на одной из улиц в Минске
Вчера, 22:56Протесты в Белоруссии
Глава МВД Белоруссии призвал быстрее отпускать случайно задержанных людей
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.
Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".
В прошлое воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Протесты в Минске
Вчера, 21:27Протесты в Белоруссии
Глава МВД Белоруссии извинился перед случайными пострадавшими на акциях
2526234126
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАндрей СуздальцевАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Из комментариев к видео от польского телеграмм канала Nexta: Восхищены действиями джидаев с лазерными указами слепящим бойцов ОМОНА. Про то что такие лазеры прожигают глаза с того расстояния что на видео умолчали. Все вопросы к Польше.
14 августа, 00:44
Ярослав Погодин
32221235
За что Бацька избивает до смерти собственный народ, Юрка не рассказал?
14 августа, 00:48
Иван Грозный
26018117
Рекомендуем
Стоим на коленях и возле головы автомат - врач рассказала о задержании во время акции медиков в Минске
"Кровь стыла в жилах": освобожденные из ИВС в Минске заявили об избиениях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
СМИ: Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Алексей Пушков
Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
Двигатель Д-18Т в цехе ОАО Мотор Сич
В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сич"
Участники акции протеста в Минске
Двух жителей Латвии задержали во время акций протеста в Белоруссии
Музыкант Сергей Шнуров
Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
Актер Сергей Куницкий
Названа причина смерти 35-летнего актера из фильма "Мы из будущего"
Многоцелевой истребитель Су-30СМ Балтийского флота во время плановой тренировки
Польское издание оценило мощь российского Су-30СМ
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
СМИ: против санкций США по "Северному потоку — 2" выступили 24 страны ЕС
Агентство национальной безопасности США
США обвинили российскую разведку в разработке шпионской программы
Такси
В Крыму "психанувший" таксист высадил в поле семью с маленькой дочкой
Протесты в Минске
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
Всех задержанных на протестах в Минске выпустят из изолятора к утру
Тень летящего самолета
Буйного "пассажира" вышвырнули из самолета
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:20В Госдуме направили запросы о наличии у депутатов двойного гражданства
13:14Раскрыта загадка появления раковых опухолей
13:09Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена
13:09И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку
13:07Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
13:05Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
13:00Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии
12:59Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах
12:58Адвокат Ефремова пожаловался на судебных приставов
12:58Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста
12:50Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии
12:48Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
12:44Адвокат не исключил переноса судебного заседания по делу Ефремова
12:43Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
12:34Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
12:30Тихановская обратилась к белорусским силовикам
12:30Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
12:29МВД Белоруссии расследует каждый случай задержания журналистов в Минске
12:28Власти Подмосковья назвали подходящие места для сбора ягод
12:20Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел
Лента новостейМолния