Эксперт оценил заявление о "деньгах за дестабилизацию" в Белоруссии из РФ

"Я потрясен интеллектуальными способностями белорусского КГБ, которое вложили это в уста этого человека. Я его знаю, видел его один раз, знакомились с ним на ходу. Он похудел в два раза за два дня - можете себе представить, что с ним творили? Совершенно черное лицо. Его, конечно, пытали. В этой ситуации можно вложить в уста все что угодно", - сказал Суздальцев РИА Новости.