На акции у посольства Белоруссии в Москве задержали трех человек

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Полиция задержала не менее трех человек на несанкционированной акции у посольства Полиция задержала не менее трех человек на несанкционированной акции у посольства Белоруссии Москве , сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

В четверг, 13 августа, в районе 18 часов участники акции собрались на улице у посольства Белоруссии в Москве против итогов результатов выборов в Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко

Полиция несколько раз вытесняла собравшихся с улицы рядом с посольством, после чего те возвращались обратно. Одного из участников акции задержали по пути на Старосадский переулок, еще двух - когда митингующие стояли на улице рядом с посольством.

Еще четырех человек полиция остановила, но не стала задерживать и отпустила после профилактической беседы.

Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.

В четверг участники акции протеста около посольства Белоруссии в Москве выстроились в "цепочки солидарности" по обеим сторонам Маросейки, начиная от пересечения улицы со Старосадским переулком по направлению к Чистопрудному бульвару, в руках они держали красные и белые цветы - гвоздики, розы, ромашки или гортензии, периодически аплодировали друг другу.

Цветы, которые накануне протестующие возложили к ограде ворот напротив посольства Белоруссии, убрали, однако участники акции в четверг принесли новые, и так как им не дают их положить на асфальт, они привязывают их скотчем к фонарю на перекрестке.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.