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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575764847.html
На акции у посольства Белоруссии в Москве задержали трех человек
Полиция задержала не менее трех человек на несанкционированной акции у посольства Белоруссии в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T00:35
протесты в белоруссии
александр лукашенко
москва
белоруссия
происшествия
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575757404_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_6a220b0a6ea4f0aee27d2bf6f490251c.jpg
https://ria.ru/20200813/1575764140.html
https://ria.ru/20200813/1575763958.html
Вот видно же, что люди дурью маятся. Ведь кроме Лукашенки других достойных претендентов на пост президента просто не было!
95
Из этих трёх задержанных - у скольки чубы отросли? ))
92
3
москва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575757404_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_6a220b0a6ea4f0aee27d2bf6f490251c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, москва, белоруссия, происшествия

На акции у посольства Белоруссии в Москве задержали трех человек

00:05 14.08.2020 (обновлено: 00:35 14.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и прохожие у посольства Белоруссии в Москве
Сотрудники правоохранительных органов и прохожие у посольства Белоруссии в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Полиция задержала не менее трех человек на несанкционированной акции у посольства Белоруссии в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
В четверг, 13 августа, в районе 18 часов участники акции собрались на улице у посольства Белоруссии в Москве против итогов результатов выборов в Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко.
Полиция несколько раз вытесняла собравшихся с улицы рядом с посольством, после чего те возвращались обратно. Одного из участников акции задержали по пути на Старосадский переулок, еще двух - когда митингующие стояли на улице рядом с посольством.
Еще четырех человек полиция остановила, но не стала задерживать и отпустила после профилактической беседы.
Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
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В четверг участники акции протеста около посольства Белоруссии в Москве выстроились в "цепочки солидарности" по обеим сторонам Маросейки, начиная от пересечения улицы со Старосадским переулком по направлению к Чистопрудному бульвару, в руках они держали красные и белые цветы - гвоздики, розы, ромашки или гортензии, периодически аплодировали друг другу.
Цветы, которые накануне протестующие возложили к ограде ворот напротив посольства Белоруссии, убрали, однако участники акции в четверг принесли новые, и так как им не дают их положить на асфальт, они привязывают их скотчем к фонарю на перекрестке.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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99301133366
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияПроисшествия
Популярные комментарии
Вот видно же, что люди дурью маятся. Ведь кроме Лукашенки других достойных претендентов на пост президента просто не было!
14 августа, 00:13
Нефертити Васильевна Фишман
260102246
Из этих трёх задержанных - у скольки чубы отросли? ))
14 августа, 00:11
Фёдор Сергеев
223002641
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