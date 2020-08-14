Выяснилось, какие места в самолете выбирать тем, кто страдает от тошноты

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие места в самолете лучше всего занимать тем, кто страдает от "воздушной болезни", Эксперты рассказали, какие места в самолете лучше всего занимать тем, кто страдает от "воздушной болезни", сообщает Express.

Выбор кресла в передней части лайнера поможет сделать полет более спокойным. Также для тех, кто склонен к укачиванию, хороший вариант - разместиться в районе крыльев. А вот сидя в конце салона, можно почувствовать все воздушные ямы.

Бывший бортпроводник компании-лоукостера Мэтт объяснил, что первые ряды - лучшие места, чтобы легче всего пережить турбулентность.

Выбор сидения с дополнительным пространством для ног также принесет пользу тем, кто страдает от укачивания, потому что у них будет больше места для размещения с комфортом. Кроме того, эксперты советуют избегать жирной и нездоровой пищи перед полетом, она может увеличить шансы заболеть "воздушной болезнью". Также в воздухе стоит отказаться от алкогольных напитков.

Начать мутить может и от длительного взгляда в портативные устройства, такие как телефон или планшет.