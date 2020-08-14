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Выяснилось, какие места в самолете выбирать тем, кто страдает от тошноты
Эксперты рассказали, какие места в самолете лучше всего занимать тем, кто страдает от "воздушной болезни", сообщает Express. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T01:39
2020-08-14T01:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Эксперты рассказали, какие места в самолете лучше всего занимать тем, кто страдает от "воздушной болезни", сообщает
Express.
Выбор кресла в передней части лайнера поможет сделать полет более спокойным. Также для тех, кто склонен к укачиванию, хороший вариант - разместиться в районе крыльев. А вот сидя в конце салона, можно почувствовать все воздушные ямы.
Бывший бортпроводник компании-лоукостера Мэтт объяснил, что первые ряды - лучшие места, чтобы легче всего пережить турбулентность.
Выбор сидения с дополнительным пространством для ног также принесет пользу тем, кто страдает от укачивания, потому что у них будет больше места для размещения с комфортом. Кроме того, эксперты советуют избегать жирной и нездоровой пищи перед полетом, она может увеличить шансы заболеть "воздушной болезнью". Также в воздухе стоит отказаться от алкогольных напитков.
Начать мутить может и от длительного взгляда в портативные устройства, такие как телефон или планшет.
Исследователи предполагают, что кресло рядом с иллюминатором может свести к минимуму шансы почувствовать себя плохо. Еще такое размещение уменьшает контакт с другими пассажирами, которые проходят мимо, чтобы воспользоваться туалетом или размять ноги. Дополнительный бонус - уменьшение шансов подхватить вирус.