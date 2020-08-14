Вмешивался ли кто-то в белорусские выборы

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. В Белоруссии продолжаются акции протеста. Демонстранты вышли на улицы 9 августа, когда завершились выборы. Недовольных организацией и итогами голосования жестоко разгоняют. Помощь в урегулировании ситуации предложили президенты стран Прибалтики и Польши, хотя ранее Александр Лукашенко заявлял, что именно оттуда подпитывают оппозицию. Что стоит за таким миротворчеством, разбиралось РИА Новости.

Почти ультиматум

Выборы в Белоруссии принесли победу, по официальным данным, действующему главе государства. Александра Лукашенко переизбрали на шестой срок. Но еще до объявления итогов в республике начались массовые несанкционированные митинги. Для разгона силовики применяли спецсредства. В Евросоюзе и США голосование не признали ни демократическим, ни справедливым.

На этом фоне президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о некоем плане урегулирования кризиса. И выдвинул условия: власти Белоруссии должны прекратить применять силу к участникам протестов и освободить задержанных. После чего, по его задумке, начнется "диалог с представителями гражданского общества".

Если Минск согласится на это, прибалтийские республики и Польша готовы стать посредниками по "выходу из кризиса". Если же предложение отклонят, Белоруссию ожидают санкции, пригрозил Науседа.

К поствыборным событиям в соседней стране Варшава, Вильнюс и Рига готовились заранее. Министры иностранных дел Литвы и Польши Линас Линкявичюс и Яцек Чапутович предупреждали об угрозе применения "избыточной силы против оппозиции и СМИ". Заодно главы МИД отмечали потенциальную возможность для Белоруссии подключиться к деятельности созданного недавно "Люблинского треугольника" — формата сотрудничества внешнеполитических ведомств Литвы, Польши и Украины.

Очень активно пыталась повлиять на Минск и Варшава. Уже на следующий день после голосования польский премьер Матеуш Моравецкий призвал провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в соседней республике и предложил помощь в урегулировании конфликта между властью и оппозицией.

Польскому министру пришлось даже открещиваться от вмешательства во внутренние дела Белоруссии — после заявления Лукашенко о том, что во время протестов "из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, (которые) управляли нашими, извините меня, овцами". Чапутович высказался в том духе, что белорусский лидер имел в виду польские неправительственные организации. "Выборы показали, что белорусское общество активно и хочет влиять на будущее своей страны", — добавил министр.

А польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский увидел в происходящем "руку России" и намекнул на санкции против Москвы. "Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то я полагаю, что белорусы сами справятся со строительством демократии", — сообщил он польскому СМИ. Заодно посетовал, что Евросоюз мало внимания уделяет "собственному восточному флангу".

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске

Карты Варшавы и Минска

Варшаву и ранее подозревали в стремлении влиять на внутренние дела Минска. Еще в 2006 году белорусский МИД обвинил Польшу в "явном и целенаправленном вмешательстве во внутриполитический процесс". Тогда же основали стипендию имени Кастуся Калиновского для белорусских студентов — участников антиправительственных акций.

В Минске скептически относились к гуманитарной активности соседей, особенно к раздаче "карт поляка". Половина этих удостоверений пришлась на Белоруссию. В ответ на "полонизацию" подумывали разработать "карту белоруса". Но дело застопорилось.

В 2017-м в интервью газете "Речь Посполита" руководитель Польского института международных отношений Славомир Дембский упомянул, что с 2004-го Варшава потратила на "поддержку демократии" в Белоруссии более 140 миллионов евро.

А в прошлом году, после парламентских выборов в Белоруссии, Лукашенко заявил, что оппозицию финансируют через Польшу. Рассказал, как уговаривал министров иностранных дел Швеции и Финляндии не предоставлять средства противников власти: "Те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут".

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Участники акции протеста в Минске после президентских выборов © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Участники акции протеста в Минске после президентских выборов

Американцы с немцами, уверял Лукашенко, "через Литву и Польшу" тоже материально поддерживают белорусских оппозиционеров. При этом, по его словам, те не стремятся во власть, потому что и так "хорошо живут".

Не ловили за руку

Специалист по Польше Станислав Стремидловский напоминает: несмотря на намеки белорусского руководства, "Варшаву за руку не ловили". "Раз Лукашенко говорил о финансировании оппозиции из-за рубежа, видимо, у него есть данные. Но я не помню, чтобы публиковали документы в доказательство этого", — подчеркивает он.

Несомненно, Польша заинтересована в том, чтобы держать руку на пульсе в соседней стране, отмечает Стремидловский. Помимо разведки и контрразведки, участвовать в сборе оперативной информации могут и другие структуры.

"Не секрет, что в Польше действуют оппозиционеры пропольской ориентации, которых там подкармливают. Вещает на Белоруссию телеканал "Белсат", чьи следы, правда, тянутся в Лондон: когда в Варшаве решили его прикрыть, пять миллионов фунтов внезапно дала Великобритания. Да, в Польше есть диаспора и активисты, которые пытаются с чужой территории участвовать в белорусской политике. Но свидетельствует ли это о том, что поляки целенаправленно координируют такую деятельность?" — задается вопросом Стремидловский.

© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске © Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске

Утверждения, что протестной активностью управляют из-за рубежа через социальные сети и мессенджеры, он считает как минимум необоснованными. "Как будто один канал может свергнуть Лукашенко. Так не бывает. Мы видели, например, на Украине целый комплекс мероприятий — были задействованы олигархи, политики, шла серьезная поддержка Запада. А здесь этого нет. Варшава и Вильнюс в лице президентов Польши и Литвы говорят о том, что все равно не следует закрывать дверь перед Минском", — добавляет политолог.

Он предполагает: Варшава хочет понять, что же происходит. "Моравецкий и Чапутович вынуждены требовать принятия мер по Белоруссии, потому что иначе их не поймут внутри своей страны. Интересно и замечание министра обороны Мариуша Блащака: "Наше сердце обливается кровью, но белорусы должны сами решать свою судьбу". И слова о том, что не надо выносить эту историю на уровень НАТО, то есть не стоит подключать американцев", — перечисляет он.

Самой любопытной Стремидловскому представляется фраза министра юстиции Польши Збигнева Зебро: "Он сказал: "Прежде чем что-то предпринимать, мы должны понять — а чего хочет Россия?" Но ведь так просто — взять трубку и позвонить в Москву. Правда, это уже совсем другой вектор внешней политики".

А вот "рука Москвы", возникшая в рассуждениях Сариуша-Вольского, смахивает на личный пиар парламентария. "Это его частное мнение. Польское общество давит на политиков, требуя обозначить позицию. Представьте: что-то происходит у ваших границ, а руководители пожимают плечами. Так и тут. Польские функционеры, может, мечтают уехать на рыбалку и отключить телефон, а не отвечать на вопросы о протестах в Минске. Но не могут", — заключает Стремидловский.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Сотрудники правоохранительных органов в автобусе на одной из улиц в Минске © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Сотрудники правоохранительных органов в автобусе на одной из улиц в Минске

Директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман не видит в заявлениях лидеров Польши и Литвы ничего необычного. "Россия, например, на международной арене традиционно настаивает на невмешательстве во внутренние дела стран. Запад же с 1990-х развивает тезис о либеральном интернационале и верховенстве прав человека. Реакция соседей Белоруссии укладывается в эти рамки, из чего бы ни исходили политики — из искренних ценностных установок или из опасения дестабилизации обстановки у своих границ", — поясняет эксперт.