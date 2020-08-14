Жители Перми получили доступ к новому оборудованию для диагностики рака

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Более двух тысяч жителей Пермского края смогут до конца года пройти диагностику и получить медицинскую помощь на высокоточном оборудовании, которое позволяет обнаруживать и лечить онкологические заболевания на самых ранних стадиях, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Аппарат для колоноскопии японского производства, закупленный медицинским центром при поддержке региона, дает более четкую визуализацию и выявляет опасные новообразования размером от одного миллиметра. Такими приборами оснащены лучшие клиники Европы и Израиля.

Также по краевой субсидии были приобретены анестезиологическое, реанимационное оборудование и радиохирургический аппарат для удаления новообразований. Благодаря современной технике исследование желудочно-кишечного тракта пациентов будет проводиться в медикаментозном сне, без боли.

Как отметили в правительстве региона, закупка оборудования позволила создать новые рабочие места для реаниматологов, эндоскопистов, реанимационных медсестер и дополнительного штата регистратуры.