https://ria.ru/20200814/1575756315.html
Жители Перми получили доступ к новому оборудованию для диагностики рака
Более двух тысяч жителей Пермского края смогут до конца года пройти диагностику и получить медицинскую помощь на высокоточном оборудовании, которое позволяет... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T08:00
2020-08-14T11:29
хорошие новости
хорошие новости
пермский край
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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хорошие новости, пермский край
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Более двух тысяч жителей Пермского края смогут до конца года пройти диагностику и получить медицинскую помощь на высокоточном оборудовании, которое позволяет обнаруживать и лечить онкологические заболевания на самых ранних стадиях, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Аппарат для колоноскопии японского производства, закупленный медицинским центром при поддержке региона, дает более четкую визуализацию и выявляет опасные новообразования размером от одного миллиметра. Такими приборами оснащены лучшие клиники Европы и Израиля.
Также по краевой субсидии были приобретены анестезиологическое, реанимационное оборудование и радиохирургический аппарат для удаления новообразований. Благодаря современной технике исследование желудочно-кишечного тракта пациентов будет проводиться в медикаментозном сне, без боли.
Как отметили в правительстве региона, закупка оборудования позволила создать новые рабочие места для реаниматологов, эндоскопистов, реанимационных медсестер и дополнительного штата регистратуры.
Диагностику на приобретенных аппаратах прошли уже более 100 человек. До конца года врачи медцентра планируют оказать помощь более чем двум тысячам жителей Пермского края.