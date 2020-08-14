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Убийственная чистота. Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак
Пять лет назад Национальное общество эндокринологов (США) опубликовало список из 15 веществ, входящих в состав бытовой химии и средств личной гигиены, которые... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T08:00
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Убийственная чистота. Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак

08:00 14.08.2020
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© Depositphotos / esp2kЖенщина моет голову
Женщина моет голову
© Depositphotos / esp2k
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Пять лет назад Национальное общество эндокринологов (США) опубликовало список из 15 веществ, входящих в состав бытовой химии и средств личной гигиены, которые могут спровоцировать развитие рака, диабета и ожирения. Два года спустя специалисты ООН выделили уже 45 таких соединений. Еще более расширенный их перечень, составленный международной командой ученых, появился на днях в Lancet. РИА Новости разбирается, что это за компоненты и какие болезни они вызывают.

Отмыть до гормонального сбоя

Впервые об опасности для здоровья соединений из группы перфторалкильных и полифторалкильных (PFAS), диоксидов, фталатов, полибромированных дифениловых эфиров (PBDE) и других, входящих в состав бытовой химии и средств личной гигиены, ученые заговорили в 2001-м. Обращали внимание на то, что эти вещества из-за использования гелей, лосьонов и других средств могут оказаться в воде, воздухе и пище.
Почти двадцать лет спустя опасные соединения действительно обнаружили в продуктах питания, питьевой воде, у берегов Арктики, в моче диких дельфинов-афалин и в крови большинства жителей Соединенных Штатов старше 12 лет.
Насколько это мешает жить дельфинам, пока неясно, но у людей возможны серьезные нарушения эндокринной системы, которая влияет не только на физиологические процессы, но и на поведение.
Проанализировав свыше 1300 научных исследований, ученые выяснили, что вся эта химия способствует бесплодию, заболеваниям щитовидной железы, некоторым видам рака (в частности, опухоли молочной железы и яичников), а также диабету, ожирению, проблемам с сердцем и задержке интеллектуального развития. Всего выделили 15 диагнозов.
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Чистота — залог болезней

В 2017 году ООН опубликовала список из 45 веществ, входящих в состав бытовой химии, косметики, средств гигиены и даже электроники, которые небезопасны для здоровья. Причем некоторые во многих странах до сих пор не запрещены.
Однако в этом списке не упоминались перфторалкильные и полифторалкильные соединения (их называют вечными, так как они не разрушаются естественным путем), содержащиеся практически во всем, что сегодня окружает человека в быту. От косметики и сковородок — до почтовых марок и продуктовых упаковок.
И именно эти соединения, как выяснили исследователи из Университета Нью-Йорка (США), наносят наибольший вред эндокринной системе. Проанализировав несколько сотен работ по данной теме, они обнаружили связь между PFAS и ожирением, диабетом, эндометриозом, синдромом поликистозных яичников и раком молочной железы.
© Иллюстрация РИА НовостиХимические соединения, входящие в состав бытовой химии и средств гигиены, могут быть связаны с развитием трех десятков заболеваний. По словам ученых, даже небольших доз этих соединений достаточно, чтобы нарушить работу эндокринной системы
Какие болезни могут спровоцировать средства гигиены
© Иллюстрация РИА Новости
Химические соединения, входящие в состав бытовой химии и средств гигиены, могут быть связаны с развитием трех десятков заболеваний. По словам ученых, даже небольших доз этих соединений достаточно, чтобы нарушить работу эндокринной системы
Полибромированные дифениловые эфиры больше вредят детям. По словам авторов работы, есть свидетельства их влияния на развитие ожирения у младших школьников и подростков. У взрослых не исключены проблемы с репродуктивной функцией.
Другие вещества (в частности, бисфенолы), нередко присутствующие в бытовых пластиковых упаковках, способны стать причиной синдрома дефицита внимания.

Без права на высокий интеллект

Вред бисфенолов, как и других химикатов, для интеллектуального развития доказали ученые Медицинской школы Маунт-Синай (США) и Карлстадского университета (Швеция).
Они в течение трех месяцев замеряли содержание 26 химических соединений, в том числе полифторалкильных веществ, фталатов и бисфенола, в крови и моче 718 беременных шведок. А затем наблюдали за родившимися детьми. К семилетнему возрасту самыми низкими IQ обладали те, у чьих матерей эти показатели во время беременности были наиболее высокими. Особенно это характерно для мальчиков.
Исследователи отмечают, что многие соединения остаются в организме недолго, но, как правило, этого достаточно, чтобы нанести непоправимый вред ребенку. А значит, будущим матерям лучше их избегать.
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Опасные нити

Опасны не только средства для мытья посуды, гели для душа и косметика, но и зубные нити и щетки, предупреждают американские исследователи. В них также содержатся перфторалкильные и полифторалкильные соединения, поэтому у пользующихся зубной нитью высокие шансы заболеть раком щитовидной железы и яичников, если речь о женщинах. Кроме того, подобный способ чистки зубов чреват гормональным сбоем, проблемами с мозгом и печенью.
К такому выводу ученые пришли, замерив уровень PFAS у 178 женщин, которые пользовались зубными нитями 18 марок. Показатели у всех участниц исследования оказались завышенными. Однако авторы работы не предоставили достаточных доказательств того, что перфторалкилы и полифторалкилы попали в организм добровольцев именно таким путем.
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Что касается зубных щеток, то об их вреде заявили специалисты Университета Массачусетса в Амхерсте (США). В щетине возникают микротрещины, где накапливается антибиотик триклозан. Его иногда добавляют в зубные пасты, так как он защищает десны от воспаления. Однако в больших количествах это вещество способствует гормональным нарушениям. При чистке зубов щеткой, которой пользовались больше трех месяцев, в организм попадает триклозана в десять раз больше нормы, подсчитали авторы работы.
Кроме того, в щетинках может задерживаться ионол — другое противовоспалительное вещество, содержащееся в отбеливающих пастах. По некоторым данным, ионол значительно повышает риск рака.
Так что надо менять щетки раз в пару месяцев и быть осторожнее с нитью, подчеркивают исследователи.
43829101623
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РИА НаукаОжирениегормоныбиологияракДиабетЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаШвецияМассачусетсООНСША
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