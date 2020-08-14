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Негритянка, став президентом США, поможет России заработать миллиарды
Джо Байден наконец-то выбрал себе (точнее — правящая элита Демократической партии США и американское "глубинное государство" выбрали для Байдена) напарника для... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T09:19
камала харрис
дональд трамп
барак обама
калифорния
сша
авторы
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353
60
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353
60
камала харрис, дональд трамп, барак обама, калифорния, сша, авторы

Негритянка, став президентом США, поможет России заработать миллиарды

08:00 14.08.2020 (обновлено: 09:19 14.08.2020)
48508
© AP Photo / Carolyn KasterСенатор Камала Харрис
Сенатор Камала Харрис
© AP Photo / Carolyn Kaster
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Джо Байден наконец-то выбрал себе (точнее — правящая элита Демократической партии США и американское "глубинное государство" выбрали для Байдена) напарника для участия в президентских выборах. Решение о том, что вице-президентом в случае победы демократов станет бывший генеральный прокурор штата Калифорния, сенатор Камала Харрис, имеет большое значение не только для избирательных раскладов в США, но и для всего мира. Дело в том, что Байден — просто политическая мумия, временно оживленная кудесниками-визажистами и специалистами по политической и спортивной фармакологии для победы над Дональдом Трампом за счет вызова в избирателях ностальгии по временам Обамы.

Сам Байден прекрасно понимает, что в случае его победы Белый дом, вероятно, станет для него последней остановкой перед поездкой на кладбище. И говорит, что вице-президент должен быть "полностью готовым" с первого дня работы, скорее всего, намекая на то, что в случае его смерти или отхода от дел по состоянию здоровья (а у Байдена есть признаки деменции) вице-президент и возьмет бразды правления страной. Чем же грозит миру президент Камала Харрис? Если коротко — ничем хорошим, но есть и некоторые положительные нюансы.

Не нужно питать иллюзии: госпожа Харрис имеет шансы стать фактическим президентом США не из-за ее ума, образования, характера или выдающихся профессиональных качеств. Единственные причины, благодаря которым она может получить доступ к американскому "ядерному чемоданчику" и долларовому печатному станку, — ее пол и цвет кожи, ибо именно пол и расовая принадлежность являются главными инструментами продвижения по карьерной лестнице в современной американской политике, а также корпоративной среде. Но все вышеизложенное не означает, что у госпожи Харрис, известной своим абсолютно садистским — даже по американским меркам — поведением на должности генерального прокурора Калифорнии, нет собственных идей и возможности их реализации. Личные идеи, совпадающие с запросами части американской политической элиты, у нее есть, и в случае их воплощения в жизнь результаты будут самыми интересными.
Камала Харрис — воплощение современного цинизма и двойных стандартов американской политики. Представляя партию, с (иногда молчаливого) одобрения которой сносятся памятники отцам-основателям США, миссионерам или Христофору Колумбу, причем все это делается во имя расовой справедливости и борьбы за "выжигание" рабовладельцев из истории США, она сама является потомком очень известного рабовладельца и плантатора Гамильтона Брауна, в чью честь назван город Браунс-Таун на Ямайке.
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Можно было бы справедливо возразить, что она не может отвечать за преступления своих предков, но нельзя не отметить, что сама Харрис демонстрировала логику типичного рабовладельца. В ее бытность генеральным прокурором Калифорнии даже Верховный суд США потребовал от нее освобождения заключенных из переполненных тюрем штата, утверждая, что действия возглавляемого ею ведомства — неконституционные и приравниваются к пыткам. В ответ прокуратура Калифорнии заявила, что выпускать никого не следует, ибо это "приведет к сокращению количества рабочих рук на тюремных предприятиях", а Харрис открестилась от этой позиции только после монструозного медийного скандала.
Впрочем, все вышеизложенное или игнорируется мейнстримными средствами массовой информации, или отвергается как необоснованная пропаганда (хотя эти факты задокументированы самым железным образом), но зато СМИ уделяют очень много времени ее прогрессивным позициям по животрепещущим экологическим и экономическим вопросам. И вот тут начинается самое интересное. Например, как отмечают профильные (совсем не политические) информационные агентства, нефтегазовые фирмы США начали заранее готовиться к тому, что в случае победы тандема Байден — Харрис на выборах им придется очень туго.
Американские нефтяные и газовые компании, несмотря на весьма сложное финансовое положение и целую серию проблем, связанных с работой во время эпидемии, начали бурить с запасом, создавая себе задел на будущее в виде скважин, которые уже готовы к использованию, но еще не задействованы (так называемые DUC — drilled-but-uncompleted wells). Дополнительные расходы и организационные сложности, связанные с такими работами, с лихвой компенсируются страхом в отношении будущего президента (или даже вице-президента) Харрис. Информационное агентство S&P Global Platts объясняет логику американских нефтяников:
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"Сенатор Камала Харрис, которую Байден назначил 11 августа своим напарником, является сторонником более жестких мер по ограничению добычи нефти и газа в США. В климатическом плане Харрис упоминается закрытие "лазейки Halliburton" 2005 года, которая освобождает гидроразрыв от федерального надзора в соответствии с "Законом о безопасной питьевой воде".

"Нет никаких сомнений в том, что я за запрет гидроразрыва пласта (главной технологии сланцевой добычи нефти и газа. — Прим. авт.)", — заявила Харрис во время выступления на "народном вече", организованном телеканалом CNN в сентябре.

Rapidan Energy Group считает, что Харрис, "скорее всего, отодвинет платформу Байдена дальше влево из-за общенационального запрета на гидроразрыв пласта и, возможно, запрета на экспорт ископаемого топлива" (ни то ни другое Байден в настоящее время не поддерживает).
В данном случае позиция политической мумии мало кого интересует, тем более что сама мумия-Байден уйдет в той или иной форме на покой в не очень отдаленной перспективе. Если реализуется сценарий, на который указывают эксперты Rapidan Energy, то результат будет впечатляющим: после кризиса, связанного с падением цен на черное золото и сделкой ОПЕК + Россия, запрет на фрекинг и на экспорт углеводородов просто добьет американскую "сланцевую революцию" и нанесет колоссальный ущерб нефтегазовым компаниям США.
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Но эти действия не будут мазохизмом или глупостью. Просто у Камалы Харрис (точнее, у элиты Демократической партии) есть счеты к нефтяникам как спонсорам Трампа и еще есть необходимость обосновать гигантские вливания государственных денег в карманы своих спонсоров и сторонников из сферы зеленой энергетики — а (почти всегда убыточная, экологически вредная и неспособная на работу в рыночных условиях) зеленая энергетика лучше всего смотрится только на фоне задушенного запретами традиционного нефтегазового сектора.
Однако в случае реализации этого — возможного, но далеко не гарантированного — сценария от президента Харрис будет конкретная финансовая польза для конкурентов США на мировой арене в целом и на энергетических рынках в частности, ибо большие проблемы сланцевых компаний приведут к дополнительному росту цен на нефть и СПГ (опосредованно — трубопроводный газ) на планете. Если смотреть на вещи прагматично, то такой президент в Белом доме может быть очень выгоден альянсу ОПЕК + Россия, несмотря на все сложности, которые дополнительно возникнут в отношениях между США и остальным миром.
40855202744
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Камала ХаррисДональд ТрампБарак ОбамаКалифорнияСШААвторы
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