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Биография Валентины Легкоступовой
Эстрадная российская певица и продюсер Валентина Валерьевна Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. В 1968 году ее семья переехала в Феодосию. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:37
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
справки

Биография Валентины Легкоступовой

18:37 14.08.2020
35501
© РИА Новости / Антон Денисов Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
 Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© РИА Новости / Антон Денисов
Эстрадная российская певица и продюсер Валентина Валерьевна Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. В 1968 году ее семья переехала в Феодосию.
С детства занималась музыкой. В 1985 году окончила Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского по классу скрипки.
В 1985-1990 годах она училась в Московском музыкально-педагогическом институте (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала у профессора Иосифа Кобзона.
Дебют Валентины Легкоступовой на эстраде состоялся в 1985 году в Херсоне в сольном концерте с группой под управлением Сени Сон.
В 1986 году певица получила вторую премию Всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей "Юрмала", где она выступила с песнями "Пускай метель" (музыка Криса Кельми, слова Маргариты Пушкиной) и "Берег счастья" (музыка Сени Сон, слова Ильи Резника). В том же году она начала сотрудничать с композитором Раймондом Паулсом, исполняла песни "Двое", "В белых клавишах берез" и др.
В 1986-1992 годах Легкоступова работала в Тульской филармонии.
1 января 1987 года в новогодней передаче Центрального телевидения "Голубой огонек" Валентина Легкоступова исполнила песню "Ягода малина" (музыка Вячеслава Добрынина, слова Михаила Пляцковского), которая принесла ей большую популярность.
В 1988 году на Международном музыкальном фестивале "Сопот" в Польше Легкоступова была удостоена специального приза жюри. В том же году она исполнила ставшие популярными песни "Капля в море" (музыка Вячеслава Добрынина, слова Симона Осиашвили) и "Крымский пляж" (музыка Петра Теодоровича, слова Николая Зиновьева).
В 1989 году певица гастролировала по Германии в составе делегации от министерства культуры, а в 1990 году – по Африке с группой Иосифа Кобзона.
В 1993-1995 годах Легкоступова работала в Театре эстрадной песни под руководством Льва Лещенко.
В 1995 году она выступала на фестивале российской песни в Болгарии.
В 2001 году певица была солисткой Московского концертного объединения "Эстрада". В этом же году она была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.
В 2014 году Валентина Легкоступова занималась недвижимостью на острове Тенерифе (Испания), при этом певица не прекращала концертную деятельность.
В августе 2016 года она организовала Продюсерский центр Валентины Легкоступовой VL Music.
С февраля по сентябрь 2018 года Легкоступова возглавляла отдел по вопросам культуры администрации города Феодосии.
Певица выпустила диски "Ягода-малина" (1994) и "Я улыбаюсь" (2001).
В 1988 году она сыграла роль в музыкальном фильме "Приморский бульвар".
11 августа 2020 года СМИ сообщили о госпитализации Легкоступовой, которая впоследствии впала в кому.
Валентина Легкоступова была замужем за яхтсменом Юрием Фирсовым. Ранее ее супругом был Алексей Григорьев, сын режиссера Юрия Григорьева. У певицы остались дочь и сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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