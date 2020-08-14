Черное золото Кемерово: в Кузбассе будут производить осетровую икру

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Первые 100 килограммов черной икры к весне 2021 года планирует произвести рыбное хозяйство в городе Белово Кемеровской области. В настоящее время на предприятии получили потомство русского осетра из икры собственного маточного стада, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект запустили в 2012 году, и спустя восемь лет работники хозяйства смогли вывести более десяти тысяч жизнестойких мальков. Как пояснили РИА Новости в региональной администрации, такой длительный срок обусловлен тем, что сибирский осетр растет медленно и в искусственной среде достигает половозрелого возраста примерно в шесть-семь лет.

Для выведения мальков, вес которых уже достиг 50 граммов, были созданы специальные условия. Хозяйство оборудовано бассейнами с необходимой температурой, а также аппаратом УЗИ для обследования рыбы.

"Ультразвуковая диагностика в настоящее время широко распространена в рыбоводстве, особенно в хозяйствах, занимающихся разведением осетровых, и применяется для определения пола, стадии зрелости и выявления патологий репродуктивной системы. Самцы не дают икру, поэтому нет смысла содержать их восемь лет. Определение пола с помощью УЗИ дает возможность разделения рыбы по полу в раннем возрасте, на втором-третьем году жизни", — отметили в пресс-службе.

Производственная мощность предприятия составляет одну тысячу тонн товарной рыбы. Рыбное хозяйство имеет собственный инкубационный цех, где разводят разные виды рыбы: форель, карп, амура, японского кои, толстолобика, канального сома, а теперь и осетровые виды рыб. В качестве эксперимента разводят американского веслоноса, его воспроизводство в Сибири — задача на перспективу.

Продукция рыбного хозяйства, находящегося в городе Белово, востребована не только в Кузбассе, но и в Новосибирской, Томской, Омской областях, Алтайском крае. При этом пока оно работает далеко не на полную мощность, поскольку производство рыбы сдерживает рынок сбыта и отсутствие фирменных магазинов в ключевых городах региона.

Как сообщили в областном правительстве, данное хозяйство поставляет 99 процентов рыбы в свежем виде, но для реализации такой продукции нужны отдельные торговые павильоны, поскольку современные нормы запрещают размещать специализированные рыбные магазины в жилых домах. В то же время реализация через торговые сети приводит к удорожанию и так недешевой рыбы, поэтому хозяйство планирует осенью начать переговоры с администрацией Кемерово о предоставлении участка под строительство фирменного магазина.

"Рыбное хозяйство работает уже более 40 лет — в прошлом году здесь вырастили и продали 253 тонны рыбы, в том числе 17 тонн осетров. В перспективе хозяйство будет продавать черную икру. Мы помогаем производителям развиваться, разработан и действует ряд программ поддержки, в этом году только гранты на развитие малых фермерских хозяйств составят около 118 миллионов рублей", — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.