Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200814/1575732311.html
Стало известно, кому нельзя есть помидоры
Употребление помидоров далеко не всегда идет на пользу организму, рассказала РИА Новости врач-диетолог Наталья Круглова. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:40
здоровье
диета
питание
продукты
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151957/91/1519579130_0:175:2864:1786_1400x0_80_0_0_c20cb37ce8a22764faebcb403e252194.jpg
https://ria.ru/20200811/1575617565.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151957/91/1519579130_0:175:2864:1786_1400x0_80_0_0_c20cb37ce8a22764faebcb403e252194.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151957/91/1519579130_68:0:2797:2047_1400x0_80_0_0_efd47dbdc3fcc96454e34d65f1950a67.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151957/91/1519579130_409:0:2456:2047_1400x0_80_0_0_fc4b5d4cd06bd1e88e50e4814ee3cedb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, диета, питание, продукты, общество

Стало известно, кому нельзя есть помидоры

02:00 14.08.2020 (обновлено: 11:40 14.08.2020)
25338
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТоматы
Томаты
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Употребление помидоров далеко не всегда идет на пользу организму, рассказала РИА Новости врач-диетолог Наталья Круглова.
По ее словам, томаты опасны при гастрите и язвенных заболеваниях. Все из-за большого количества органических кислот.

"Понемногу добавлять в рацион помидоры можно только когда обострение пройдет. Также при заболеваниях пищеварительного тракта лучше не есть овощ в свежем виде, — объясняет Круглова. — Необходимо исключить томаты при аллергии. Причем сам овощ может и не быть причиной недуга. Однако он стимулирует выброс гистомина — медиатора, запускающего процесс аллергии".

Диетолог отмечает: термически обработанные помидоры полезнее свежих. "Дело в том, что в таком виде они содержат больше ликопина — это антиоксидант, защищающий от онкологии, также он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, — уточняет врач. — Можно отварить овощ или потушить непродолжительное время (минут десять) на медленном огне. Однако надо иметь в виду: при обработке снижается содержание витамина С. Поэтому самый оптимальный вариант — поочередно использовать оба варианта".
Банан и шоколад
11 августа, 04:36
Врач назвала продукты, улучшающие настроение
Кроме того, медик призывает не злоупотреблять томатными соусами, купленными в магазинах. "Особенно это касается тех, у кого проблемы с желудком. Во многие кетчупы, как известно, добавляют сахар, усилители вкуса, стимулирующие аппетит, острые специи, вызывающие раздражение и даже отеки".
В помидорах, напоминает врач, содержатся полезные витамины, микро- и макроэлементы, подходящие для сбалансированного питания. В день достаточно 150-200 граммов овоща. Впрочем, употреблять томаты ежедневно диетолог категорически не рекомендует.
778126624
Обсудить 2
ЗдоровьедиетаПитаниеПродуктыОбщество
Рекомендуем
Двигатель Д-18Т в цехе ОАО Мотор Сич
В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сич"
Смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Актер Сергей Куницкий
Названа причина смерти 35-летнего актера из фильма "Мы из будущего"
Солнцезащитный экран под лобовым стеклом автомобиля
Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
Женщина моет голову
Убийственная чистота. Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак
Многоцелевой истребитель Су-30СМ Балтийского флота во время плановой тренировки
Польское издание оценило мощь российского Су-30СМ
Сенатор Камала Харрис
Негритянка, став президентом США, поможет России заработать миллиарды
Алексей Пушков
Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
Мобильное приложение Сбербанк онлайн
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
СМИ: против санкций США по "Северному потоку — 2" выступили 24 страны ЕС
Инспектор ДПС
Злостных автохулиганов предложили лишать прав
Туристы на руинах древнего города Иерополиса
Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
Музыкант Сергей Шнуров
Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё
"Точно не девочка?" Снимок рыжего из "Иванушек" поставил фанатов в тупик
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:20В Госдуме направили запросы о наличии у депутатов двойного гражданства
13:14Раскрыта загадка появления раковых опухолей
13:09Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена
13:09И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку
13:07Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
13:05Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
13:00Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии
12:59Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах
12:58Адвокат Ефремова пожаловался на работу судебных приставов
12:58Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста
12:50Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии
12:48Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
12:44Адвокат не исключил переноса судебного заседания по делу Ефремова
12:43Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
12:34Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
12:30Тихановская обратилась к белорусским силовикам
12:30Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
12:29МВД Белоруссии расследует каждый случай задержания журналистов в Минске
12:28Власти Подмосковья назвали подходящие места для сбора ягод
12:20Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел
Лента новостейМолния