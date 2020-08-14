Стало известно, кому нельзя есть помидоры

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Употребление помидоров далеко не всегда идет на пользу организму, рассказала РИА Новости врач-диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, томаты опасны при гастрите и язвенных заболеваниях. Все из-за большого количества органических кислот.

"Понемногу добавлять в рацион помидоры можно только когда обострение пройдет. Также при заболеваниях пищеварительного тракта лучше не есть овощ в свежем виде, — объясняет Круглова. — Необходимо исключить томаты при аллергии. Причем сам овощ может и не быть причиной недуга. Однако он стимулирует выброс гистомина — медиатора, запускающего процесс аллергии".

Диетолог отмечает: термически обработанные помидоры полезнее свежих. "Дело в том, что в таком виде они содержат больше ликопина — это антиоксидант, защищающий от онкологии, также он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, — уточняет врач. — Можно отварить овощ или потушить непродолжительное время (минут десять) на медленном огне. Однако надо иметь в виду: при обработке снижается содержание витамина С. Поэтому самый оптимальный вариант — поочередно использовать оба варианта".

Кроме того, медик призывает не злоупотреблять томатными соусами, купленными в магазинах. "Особенно это касается тех, у кого проблемы с желудком. Во многие кетчупы, как известно, добавляют сахар, усилители вкуса, стимулирующие аппетит, острые специи, вызывающие раздражение и даже отеки".