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Майкл Розен после долгой борьбы с COVID-19 завершил новую книгу для детей
СМИ узнали, детский писатель Майкл Розен завершил новую книгу "Rigatoni the Pasta Cat" ("Ригатони — кот из пасты"), когда вернулся домой в июне после долгой... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T06:01
2020-08-14T06:01
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коронавирус covid-19, книги, новости культуры, лондон
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
СМИ узнали, детский писатель Майкл Розен завершил новую книгу "Rigatoni the Pasta Cat" ("Ригатони — кот из пасты"), когда вернулся домой в июне после долгой борьбы с коронавирусом, сообщает
The Guardian.
По информации издания, лауреат премии Children's Laureate провел почти семь недель в реанимации в одной из больниц Лондона, после чего заново учился ходить. По словам писателя, он потерял зрение на левый глаз и слух на левое ухо, а также начал терять волосы. Но несмотря на это, продолжал думать о будущей книге.
По словам автора "Шоколадного торта" и "Идем ловить медведя", он был рад вернуться к написанию "забавных историй" вроде Ригатони: "Во всех этих книгах моя цель — рассмешить себя, а затем Тони (художник Тони Росс, который создал иллюстрации для предыдущих произведений Розена. — Прмм.ред.)".
Издатель Чарли Шеппард рассказала The Guardian, что удивилась, когда получила рукопись по электронной почте так скоро.
"Мы уже решили, что перенесем релиз книги, учитывая, как он был болен, и как ему было плохо после выписки. В течение последних нескольких месяцев мы не ждали сообщений от Майкла, поэтому получить от него что-то настолько забавное после того, через что он прошел, — это здорово. Нам не терпится опубликовать его книгу. Он настоящая легенда, сокровище детского мира", — прокомментировала Шеппард.
Ожидается, что книга "Rigatoni the Pasta Cat" ("Ригатони — кот из пасты") будет опубликована весной 2022 года.