Майкл Розен после долгой борьбы с COVID-19 завершил новую книгу для детей

"Мы уже решили, что перенесем релиз книги, учитывая, как он был болен, и как ему было плохо после выписки. В течение последних нескольких месяцев мы не ждали сообщений от Майкла, поэтому получить от него что-то настолько забавное после того, через что он прошел, — это здорово. Нам не терпится опубликовать его книгу. Он настоящая легенда, сокровище детского мира", — прокомментировала Шеппард.