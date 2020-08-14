Шесть туристических мест в России для тех, кто скучает по Европе

Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. Многие путешественники в этом году с неожиданной стороны открыли для себя внутренний туризм. Россия настолько многообразна, что может предложить даже ландшафты и пейзажи, напоминающие заграницу. О том, как побывать в Греции, Финляндии, Италии, не выезжая за рубеж, — в материале РИА Новости.

Финляндия — музей "Кижи"

Лучше всего отдых в Кижах охарактеризовать милым подзабытым словом "зашхериться". То есть — затаиться, спрятаться, в общем, залечь на дно, чтобы переждать бурю. А вообще пришедшим из шведского языка словом "шхеры" называют архипелаг из небольших скалистых островов, разделенных узкими проливами. Таких много на берегу Онежского озера — второго по величине пресного озера Европы, в котором находится остров Кижи.

Для любителей рыбалки, скалистых пейзажей и красивого леса, за чем обычно едут в Финляндию, — идеальное место. И, кстати, прибалтийские и финские племена действительно населяли эти земли вплоть до XI века.

А вот архитектура в Кижах — исконно русская: более 80 памятников деревянного зодчества XIV-XX веков. В следующем году, после одиннадцатилетней кропотливой реставрации откроется возведенная более 300 лет назад Преображенская церковь Кижского погоста, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А пока можно просто полюбоваться ее впечатляющим фасадом и оценить высоту — выглядит вполне как древнерусский небоскреб. По легенде построили это архитектурное чудо без гвоздей, которые в то время были весьма дороги, одним топором. Инструмент после строительства мастер бросил в Онежское озеро, чтобы такая красота больше нигде не повторялась.

Как лучше добраться: из Петрозаводска на быстроходном катере "Комета".

Что еще посмотреть рядом: вместе с Национальным и Художественным музеями Карелии остров Кижи входит в маршрут "Тайны деревянного зодчества", одно из направлений национального проекта "Культура" — "Дороги Победы".

Италия — Судакская крепость

Здесь вполне можно было бы снять пару серий "Игры престолов" — атмосфера способствует. Не зря Судакская крепость так полюбилась реконструкторам, которые каждый август устраивают тут фестиваль "Генуэзский шлем". Название, кстати, выбрали не просто для красоты.

Когда-то значительная часть Крымского побережья, от Алушты до Фороса, принадлежала итальянцам — Генуэзской республике, которая враждовала с Венецианской. В XIV-XV веках их крепость считалась практически неприступной. И по сей день на горе высится зубчатая стена с башнями, а от средневекового итальянского города сохранились храм Двенадцати Апостолов и католический собор Девы Марии.

С Крепостной горы (это, кстати, окаменевший коралловый риф) отлично виден длинный пляж курорта Судак. Только в прошлом году его посещаемость в сезон выросла на десять процентов, однако нацпроект "Культура" ставит цель: 15 процентов, и музей стремится к этому — благо площадь почти в 30 гектаров позволяет не бояться толп.

Как быстрее добраться: из города ходят автобусы.

Что еще посмотреть рядом: пещерный монастырь, городской аквапарк, мыс Меганом.

Греция — маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства"

Глобальный туристический проект, созданный по инициативе Русского географического общества и действующий с весны прошлого года, позволяет увидеть российский Юг не только как пляжное направление. Это путешествие по античному царству Боспор, просуществовавшему до шестого века нашей эры — в 2020 году как раз отмечают 2,5 тысячи лет с момента его основания.

Амфоры, пифосы и другие артефакты до сих пор находят при раскопках древнегреческих полисов на территории Крыма, Краснодарского края, Ростовской области и Севастополя, так что история тут — буквально под ногами.

Маршрут включает 12 городов, а также памятники природы — водопад Жемчужный в Анапе, пики Ай-Петри и урочище Опук в Крыму, Воронцовскую и Ахштырскую пещеры в Сочи. Поездка — от трех до 14 дней, транспорт также на ваш выбор. Руины храмов, море, виноградники — все, как летом в Греции, только вокруг говорят по-русски.

Как заказать: можно спланировать самостоятельное путешествие на сайте или купить уже готовый тур.

Альпы — Шерегеш

Летом вместо пляжей покорять вершины предпочитают настоящие любители уединенного отдыха — такие поездки действительно перезагружают. Особенно хороши для трекингов крупные горнолыжные курорты, оборудованные подъемниками, например Шерегеш в Кузбассе.

Кроме походов, из развлечений летом здесь рекомендуют вертолетные экскурсии, конные прогулки, велотуры, полеты на парапланах. А недалеко — Шорский национальный парк, где предлагают сплавы как для бывалых, так и для новичков. В теплый сезон есть все, за что так любят горы летом: изумрудного цвета альпийские луга, водопады, чистейший воздух и — тишина, ведь основные толпы туристов пока на морях.

Как добраться: из Новокузнецка. В этом году курорт станет для туристов еще доступнее, когда по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" закончится ремонт сложного участка дороги между поселками Мундыбаш и Учулен.

Что еще посмотреть: музей ГУЛАГа, город Таштагол.

Австрия — национальный парк Таганай

Символично, что именно через этот Таганай проходит географическая граница Европы и Азии. Его пейзажи с крутыми вершинами, родниками, валунами и соснами легко представить где-нибудь в Австрии. Особенно живописно все выглядит в конце августа и начале осени, когда листья на деревьях понемногу становятся ярко-желтыми или оранжевыми.

Не обошлось и без мистики, ради которой сюда съезжаются любители эзотерики. Главным местом силы считается гора Круглица: ее вершина в солнечный день кажется покачивающейся — такой любопытный визуальный эффект создают вытекающие из трещин породы подземные воды. Трекинг в парке подойдет и новичкам: в рамках национального проекта "Экология" на территории активно создают новые удобные тропы.

Как добраться: лучше всего ехать от города Златоуст.

Что еще посмотреть: горный парк Бажова, краеведческий музей Златоуста.

Маленькая Швейцария — Галичья Гора

И даже если возможности отдыхать далеко от дома нет, почти швейцарские горные пейзажи иногда могут оказаться гораздо ближе, чем кажется. В Липецкой области находится один из самых маленьких заповедников мира — "Галичья Гора". Это часть реликтового ботанического района и настоящий феномен: место, где каким-то образом вместо привычной для российского Черноземья флоры еще с древнейших времен осталась настоящая горно-альпийская — около 650 видов скалистых растений. Сохранение этого биологического разнообразия — одна из прямых задач нацпроекта "Экология".

Особенно оценят Галичью Гору любители birdwatching. Здесь уже 30 лет действует питомник для редких хищных птиц, так что вполне реально во время прогулки увидеть беркутов, орланов-белохвостов, филинов или свиристелей. А если есть желание, то и понаблюдать за соколиной охотой.

Как добраться: автобусом из Липецка в Елец, попросить высадить на остановке.