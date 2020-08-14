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Шесть туристических мест в России для тех, кто скучает по Европе
Многие путешественники в этом году с неожиданной стороны открыли для себя внутренний туризм. Россия настолько многообразна, что может предложить даже ландшафты... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T08:00
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
липецкая область, краснодарский край, абрау-дюрсо, республика крым, маршруты, куда поехать, куда поехать в выходные, альпы, судак, сочи, финляндия, анапа

Шесть туристических мест в России для тех, кто скучает по Европе

08:00 14.08.2020
2742
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе
Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. Многие путешественники в этом году с неожиданной стороны открыли для себя внутренний туризм. Россия настолько многообразна, что может предложить даже ландшафты и пейзажи, напоминающие заграницу. О том, как побывать в Греции, Финляндии, Италии, не выезжая за рубеж, — в материале РИА Новости.

Финляндия — музей "Кижи"

Лучше всего отдых в Кижах охарактеризовать милым подзабытым словом "зашхериться". То есть — затаиться, спрятаться, в общем, залечь на дно, чтобы переждать бурю. А вообще пришедшим из шведского языка словом "шхеры" называют архипелаг из небольших скалистых островов, разделенных узкими проливами. Таких много на берегу Онежского озера — второго по величине пресного озера Европы, в котором находится остров Кижи.
Для любителей рыбалки, скалистых пейзажей и красивого леса, за чем обычно едут в Финляндию, — идеальное место. И, кстати, прибалтийские и финские племена действительно населяли эти земли вплоть до XI века.
А вот архитектура в Кижах — исконно русская: более 80 памятников деревянного зодчества XIV-XX веков. В следующем году, после одиннадцатилетней кропотливой реставрации откроется возведенная более 300 лет назад Преображенская церковь Кижского погоста, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А пока можно просто полюбоваться ее впечатляющим фасадом и оценить высоту — выглядит вполне как древнерусский небоскреб. По легенде построили это архитектурное чудо без гвоздей, которые в то время были весьма дороги, одним топором. Инструмент после строительства мастер бросил в Онежское озеро, чтобы такая красота больше нигде не повторялась.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВетряная мельница с острова Волкостров на Онежском озере.
Музей-заповедник Кижи в Карелии
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Ветряная мельница с острова Волкостров на Онежском озере.
© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Осенние берега Онежского озера на территории музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии.

Осенние берега Онежского озера на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи в Карелии
2 из 3

Осенние берега Онежского озера на территории музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкДеревня Ямка на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии.
Деревня Ямка на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи в Карелии
3 из 3
Деревня Ямка на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии.
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
1 из 3
Ветряная мельница с острова Волкостров на Онежском озере.
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
2 из 3

Осенние берега Онежского озера на территории музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
3 из 3
Деревня Ямка на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии.
© РИА Новости / Илья Тимин
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Как лучше добраться: из Петрозаводска на быстроходном катере "Комета".
Что еще посмотреть рядом: вместе с Национальным и Художественным музеями Карелии остров Кижи входит в маршрут "Тайны деревянного зодчества", одно из направлений национального проекта "Культура" — "Дороги Победы".

Италия — Судакская крепость

Здесь вполне можно было бы снять пару серий "Игры престолов" — атмосфера способствует. Не зря Судакская крепость так полюбилась реконструкторам, которые каждый август устраивают тут фестиваль "Генуэзский шлем". Название, кстати, выбрали не просто для красоты.
Когда-то значительная часть Крымского побережья, от Алушты до Фороса, принадлежала итальянцам — Генуэзской республике, которая враждовала с Венецианской. В XIV-XV веках их крепость считалась практически неприступной. И по сей день на горе высится зубчатая стена с башнями, а от средневекового итальянского города сохранились храм Двенадцати Апостолов и католический собор Девы Марии.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Генуэзская крепость в Судаке (музей-заповедник "Судакская крепость").

Генуэзская крепость в Судаке
1 из 3

Генуэзская крепость в Судаке (музей-заповедник "Судакская крепость").

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко

Генуэзская крепость в Судаке.

Генуэзская крепость в Судаке
2 из 3

Генуэзская крепость в Судаке.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Луна над Генуэзской крепостью в Судаке (музей-заповедник "Судакская крепость").

уна над Генуэзской крепостью в Судаке
3 из 3

Луна над Генуэзской крепостью в Судаке (музей-заповедник "Судакская крепость").

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 3

Генуэзская крепость в Судаке (музей-заповедник "Судакская крепость").

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 3

Генуэзская крепость в Судаке.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
3 из 3

Луна над Генуэзской крепостью в Судаке (музей-заповедник "Судакская крепость").

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С Крепостной горы (это, кстати, окаменевший коралловый риф) отлично виден длинный пляж курорта Судак. Только в прошлом году его посещаемость в сезон выросла на десять процентов, однако нацпроект "Культура" ставит цель: 15 процентов, и музей стремится к этому — благо площадь почти в 30 гектаров позволяет не бояться толп.
Как быстрее добраться: из города ходят автобусы.
Что еще посмотреть рядом: пещерный монастырь, городской аквапарк, мыс Меганом.

Греция — маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства"

Глобальный туристический проект, созданный по инициативе Русского географического общества и действующий с весны прошлого года, позволяет увидеть российский Юг не только как пляжное направление. Это путешествие по античному царству Боспор, просуществовавшему до шестого века нашей эры — в 2020 году как раз отмечают 2,5 тысячи лет с момента его основания.
Амфоры, пифосы и другие артефакты до сих пор находят при раскопках древнегреческих полисов на территории Крыма, Краснодарского края, Ростовской области и Севастополя, так что история тут — буквально под ногами.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанк

Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе.

Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе
1 из 3

Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦентр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
2 из 3
Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий ТимкивГородище Горгиппия в Анапе.
Городище Горгиппия в Анапе
3 из 3
Городище Горгиппия в Анапе.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
1 из 3

Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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2 из 3
Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 3
Городище Горгиппия в Анапе.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Маршрут включает 12 городов, а также памятники природы — водопад Жемчужный в Анапе, пики Ай-Петри и урочище Опук в Крыму, Воронцовскую и Ахштырскую пещеры в Сочи. Поездка — от трех до 14 дней, транспорт также на ваш выбор. Руины храмов, море, виноградники — все, как летом в Греции, только вокруг говорят по-русски.
Как заказать: можно спланировать самостоятельное путешествие на сайте или купить уже готовый тур.

Альпы — Шерегеш

Летом вместо пляжей покорять вершины предпочитают настоящие любители уединенного отдыха — такие поездки действительно перезагружают. Особенно хороши для трекингов крупные горнолыжные курорты, оборудованные подъемниками, например Шерегеш в Кузбассе.
Кроме походов, из развлечений летом здесь рекомендуют вертолетные экскурсии, конные прогулки, велотуры, полеты на парапланах. А недалеко — Шорский национальный парк, где предлагают сплавы как для бывалых, так и для новичков. В теплый сезон есть все, за что так любят горы летом: изумрудного цвета альпийские луга, водопады, чистейший воздух и — тишина, ведь основные толпы туристов пока на морях.
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Оксана Андреева

Бачатские сопки Кузбасса получили статус природного заказника.

Бачатские сопки Кузбасса получили статус природного заказника
1 из 3

Бачатские сопки Кузбасса получили статус природного заказника.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Оксана Андреева
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Анастасия Сычёва

Объекты Шорского национального парка — в списке культурного наследия России.

Объекты Шорского национального парка в списке культурного наследия России
2 из 3

Объекты Шорского национального парка — в списке культурного наследия России.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Анастасия Сычёва
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Горнолыжный курорт Шерегеш.

Горнолыжный курорт Шерегеш
3 из 3

Горнолыжный курорт Шерегеш.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 3

Бачатские сопки Кузбасса получили статус природного заказника.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Оксана Андреева
2 из 3

Объекты Шорского национального парка — в списке культурного наследия России.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Анастасия Сычёва
3 из 3

Горнолыжный курорт Шерегеш.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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Как добраться: из Новокузнецка. В этом году курорт станет для туристов еще доступнее, когда по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" закончится ремонт сложного участка дороги между поселками Мундыбаш и Учулен.
Что еще посмотреть: музей ГУЛАГа, город Таштагол.

Австрия — национальный парк Таганай

Символично, что именно через этот Таганай проходит географическая граница Европы и Азии. Его пейзажи с крутыми вершинами, родниками, валунами и соснами легко представить где-нибудь в Австрии. Особенно живописно все выглядит в конце августа и начале осени, когда листья на деревьях понемногу становятся ярко-желтыми или оранжевыми.
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкНациональный парк "Таганай" в Челябинской области.
Национальный парк Таганай в Челябинской области
1 из 3
Национальный парк "Таганай" в Челябинской области.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкНациональный парк "Таганай" в Челябинской области.
Национальный парк Таганай в Челябинской области
2 из 3
Национальный парк "Таганай" в Челябинской области.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкНациональный парк "Таганай" в Челябинской области.
Национальный парк Таганай в Челябинской области
3 из 3
Национальный парк "Таганай" в Челябинской области.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
1 из 3
Национальный парк "Таганай" в Челябинской области.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
2 из 3
Национальный парк "Таганай" в Челябинской области.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
3 из 3
Национальный парк "Таганай" в Челябинской области.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Не обошлось и без мистики, ради которой сюда съезжаются любители эзотерики. Главным местом силы считается гора Круглица: ее вершина в солнечный день кажется покачивающейся — такой любопытный визуальный эффект создают вытекающие из трещин породы подземные воды. Трекинг в парке подойдет и новичкам: в рамках национального проекта "Экология" на территории активно создают новые удобные тропы.
Как добраться: лучше всего ехать от города Златоуст.
Что еще посмотреть: горный парк Бажова, краеведческий музей Златоуста.

Маленькая Швейцария — Галичья Гора

И даже если возможности отдыхать далеко от дома нет, почти швейцарские горные пейзажи иногда могут оказаться гораздо ближе, чем кажется. В Липецкой области находится один из самых маленьких заповедников мира — "Галичья Гора". Это часть реликтового ботанического района и настоящий феномен: место, где каким-то образом вместо привычной для российского Черноземья флоры еще с древнейших времен осталась настоящая горно-альпийская — около 650 видов скалистых растений. Сохранение этого биологического разнообразия — одна из прямых задач нацпроекта "Экология".
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанк

Участник со своим соколом на соревнованиях "Слет сокольников — 2017" в заповеднике "Галичья Гора" в Липецкой области.

Участник со своим соколом на соревнованиях Слёт сокольников – 2017 в заповеднике Галичья Гора в Липецкой области. 30 сентября 2017
1 из 3

Участник со своим соколом на соревнованиях "Слет сокольников — 2017" в заповеднике "Галичья Гора" в Липецкой области.

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанк

Беркут (слева) и белоголовый сип в питомнике хищных птиц в заповеднике "Галичья Гора" в Липецкой области.

Беркут и белоголовый сип в питомнике хищных птиц в заповеднике Галичья Гора в Липецкой области
2 из 3

Беркут (слева) и белоголовый сип в питомнике хищных птиц в заповеднике "Галичья Гора" в Липецкой области.

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкБелая сова в питомнике хищных птиц в заповеднике "Галичья Гора" в Липецкой области.
Белая сова в питомнике хищных птиц в заповеднике Галичья Гора в Липецкой области
3 из 3
Белая сова в питомнике хищных птиц в заповеднике "Галичья Гора" в Липецкой области.
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
1 из 3

Участник со своим соколом на соревнованиях "Слет сокольников — 2017" в заповеднике "Галичья Гора" в Липецкой области.

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
2 из 3

Беркут (слева) и белоголовый сип в питомнике хищных птиц в заповеднике "Галичья Гора" в Липецкой области.

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
3 из 3
Белая сова в питомнике хищных птиц в заповеднике "Галичья Гора" в Липецкой области.
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Особенно оценят Галичью Гору любители birdwatching. Здесь уже 30 лет действует питомник для редких хищных птиц, так что вполне реально во время прогулки увидеть беркутов, орланов-белохвостов, филинов или свиристелей. А если есть желание, то и понаблюдать за соколиной охотой.
Как добраться: автобусом из Липецка в Елец, попросить высадить на остановке.
Что еще посмотреть: песчаный пляж на берегу Дона, Воргольские скалы.
Шантары. Гренландские киты
7 августа, 08:00Туризм
Где в России увидеть кита и как дешево съездить на Камчатку
4720013
ТуризмЛипецкая областьКраснодарский крайАбрау-ДюрсоРеспублика Крыммаршрутыкуда поехатькуда поехать в выходныеАльпыСудакСочиФинляндияАнапа
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