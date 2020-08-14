"Самая мощная в НАТО". Пробьет ли "Армату" новая немецкая пушка

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Нестандартный калибр, высокая бронепробиваемость, автомат заряжания — немецкий оборонный концерн Rheinmetall опубликовал видео испытаний модернизированного танка Challenger 2 с новой 130-миллиметровой пушкой L51, которая может стать самым мощным танковым орудием НАТО. Некоторые эксперты уже назвали L51 "убийцей "Арматы". По их мнению, выпущенный из нее снаряд легко прошьет броню новейшего российского танка Т-14. РИА Новости разбиралось, так ли это на самом деле.

"Ствол" с амбициями

Впервые новую пушку представили на выставке Eurosatory в Париже в 2016-м. Специалисты Rheinmetall и не думали скрывать, что это ответ на появление у России боевых машин на платформе "Армата". Считается, что имеющиеся на вооружении стран НАТО 120-миллиметровые орудия не смогут эффективно поражать броню таких танков. Немецкие оружейники попытались решить проблему, увеличив калибр и создав линейки боеприпасов повышенного могущества.

© Rheinmetall Defence Испытания перспективной 130-мм гладкоствольной танковой пушки L51. Стоп-кадр видео © Rheinmetall Defence Испытания перспективной 130-мм гладкоствольной танковой пушки L51. Стоп-кадр видео

Полигонные испытания опытного образа L51 стартовали в прошлом году. К ноябрю из пушки уже отстреляли около 80 снарядов. По словам разработчика, все заявленные характеристики подтвердились. Изготовленный из высокопрочной стали ствол, вертикальный клиновый затвор и каморы увеличенного объема позволяют использовать усиленный заряд. В результате увеличиваются начальная скорость снаряда и бронепробиваемость. Длина ствола достигает 6,63 метра, общий вес орудия — около трех тонн.

Специально для L51 в Rheinmetall разработали бронебойный подкалиберный снаряд APFSDS-T с отделяемым поддоном, высокоэнергетическим пороховым зарядом и усовершенствованным вольфрамовым сердечником. По желанию заказчика в танке-носителе можно установить автомат заряжания.

© Rheinmetall Defence Испытания перспективной 130-миллиметровой гладкоствольной танковой пушки L51. Стоп-кадр видео © Rheinmetall Defence Испытания перспективной 130-миллиметровой гладкоствольной танковой пушки L51. Стоп-кадр видео

Известно, что этим орудием планируется вооружить немецкие танки Leopard-2 и перспективные франко-германские MGCS. Кроме того, Rheinmetall собирается предложить L51 американцам для боевых машин нового поколения Next Generation Combat Vehicle (NGCV). Впрочем, еще неизвестно, когда пушку полностью испытают и примут на вооружение. Это не быстрый процесс.

Прикрыть периметр

Между тем, несмотря на оптимистичные заявления специалистов Rheinmetall, далеко не факт, что "Армата" окажется этому орудию по зубам. Т-14 — самая неуязвимая боевая машина в мире. Первая линия обороны — комплекс активной защиты (КАЗ) "Афганит", обнаруживающий и уничтожающий противотанковые боеприпасы еще на подлете.

"Глаза" комплекса — сложная связка из четырех панелей импульсно-доплеровского радара, ультрафиолетовых пеленгаторов и инфракрасных камер кругового обзора. В отличие от КАЗ западного производства, "Афганит" способен засечь не только относительно медленные противотанковые управляемые ракеты, но и бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС).

Увидев приближающийся боеприпас, комплекс автоматически активирует сразу несколько систем. Если танк атакует управляемая по радиоканалу ракета, сигнал глушат штатные средства радиоэлектронной борьбы. Затем "Афганит" ставит так называемую дымометаллическую завесу, затрудняющую визуальное обнаружение танка и его поражение ракетой с инфракрасной головкой самонаведения.

При возникновении угрозы башня "Арматы" поворачивается к ней лбом. И если обмануть боеприпас на дальней дистанции не удалось, в дело вступают специальные мортиры. Они отстреливают навстречу цели специальные заряды, уничтожающие ее осколками. Эти же мортиры надежно прикрывают Т-14 от вражеских БОПС и способны если не уничтожить снаряд, то сбить его с курса.

Если "Афганит" по какой-то причине не обезвредил приближающийся боеприпас, в дело вступает вторая линия обороны — динамическая защита "Малахит". Навесные контейнеры со взрывчаткой при контакте с противотанковым боеприпасом инициируют встречный направленный взрыв. Это минимизирует урон не только от кумулятивной гранаты или ракеты, но и от бронебойного танкового снаряда.

Крепкий лоб "Арматы"

Последняя линия обороны — броня. Разработчики танка утверждают, что композитный корпус Т-14 не в лоб не пробьет ни одна противотанковая управляемая ракета калибра до 150 миллиметров, в том числе TOW, Javelin (обе — США), Spike (Израиль), а также все типы ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, лоб танка выдержит как минимум 120-миллиметровые снаряды.

Моторный отсек, отделения с боекомплектом и топливом изолированы друг от друга бронированными переборками, что повышает шансы на выживание, если броню пробили. А необитаемая башня прикрыта специальным кожухом, защищающим сложные электронные приборы от пуль и осколков.

Боекомплект, по данным разработчика, расположен в кормовой части башни, как на немецком "Леопарде-2" или израильской "Меркаве". При его детонации основная энергия взрыва выходит наружу через специальные вышибные панели. Это сохранит танк от больших разрушений. Точных данных о бронировании башни, впрочем, нет, поскольку ее конструкция и внешний вид без защитного кожуха засекречены.