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Палестина отозвала посла из ОАЭ
Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики объявил об отзыве палестинского посла из Объединенных Арабских Эмиратов из-за нормализации отношений ОАЭ с... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T23:36
рияд аль-малики
махмуд аббас
оаэ
палестина
сша
израиль
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575759940.html
Ну теперь точно в Абу-Даби голод начнется без такой поддержки.
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оаэ
палестина
сша
израиль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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рияд аль-малики, махмуд аббас, оаэ, палестина, сша, израиль, в мире

Палестина отозвала посла из ОАЭ

23:36 13.08.2020
955
© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкГород Абу-Даби
Город Абу-Даби
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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ГАЗА, 13 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики объявил об отзыве палестинского посла из Объединенных Арабских Эмиратов из-за нормализации отношений ОАЭ с Израилем, говорится в сообщении МИД.
"На основе указа президента Палестины Махмуда Аббаса Палестина немедленно отзывает своего посла из ОАЭ из-за трехстороннего заявления США, Израиля и ОАЭ о нормализации отношений", - говорится в заявлении главы МИД Палестины Рияда аль-Малики, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.
Палестинское руководство объявило в четверг о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения между Израилем, ОАЭ и США.
Ранее сообщалось, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.
Иерусалим
Вчера, 20:20Акценты
Дутая сенсация. Трамп помирил евреев с арабамиПрезидент США Дональд Трамп разместил у себя в Твиттере сообщение, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. В совместном заявление стран говорится, что стороны договорились искать мирное решение израильско-палестинского конфликта.
881540001
Обсудить 1
Рияд аль-МаликиМахмуд АббасОАЭПалестинаСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Ну теперь точно в Абу-Даби голод начнется без такой поддержки.
13 августа, 23:54
Алексадр Хромов
1050000
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