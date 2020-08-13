Палестина отозвала посла из ОАЭ

Дутая сенсация. Трамп помирил евреев с арабами Президент США Дональд Трамп разместил у себя в Твиттере сообщение, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. В совместном заявление стран говорится, что стороны договорились искать мирное решение израильско-палестинского конфликта.