Палестина отозвала посла из ОАЭ

ГАЗА, 13 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики объявил об отзыве палестинского посла из Объединенных Арабских Эмиратов из-за нормализации отношений ОАЭ с Израилем, говорится в сообщении МИД.
"На основе указа президента Палестины Махмуда Аббаса Палестина немедленно отзывает своего посла из ОАЭ из-за трехстороннего заявления США, Израиля и ОАЭ о нормализации отношений", - говорится в заявлении главы МИД Палестины Рияда аль-Малики, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.
Палестинское руководство объявило в четверг о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения между Израилем, ОАЭ и США.
Ранее сообщалось, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.
Вчера, 20:20АкцентыДутая сенсация. Трамп помирил евреев с арабамиПрезидент США Дональд Трамп разместил у себя в Твиттере сообщение, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. В совместном заявление стран говорится, что стороны договорились искать мирное решение израильско-палестинского конфликта.