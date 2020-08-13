https://ria.ru/20200813/1575764428.html
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T23:33
2020-08-14T01:35
протесты в белоруссии
наталья кочанова
александр лукашенко
белоруссия
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https://ria.ru/20200813/1575761787.html
https://ria.ru/20200813/1575761319.html
Клуб имени Маркова
Плохо, что этим заявлением он предал тех, кто его защищал. Теперь у него нет защиты.
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Влад Тёплыйстан
Что, опять сами ОМОНовцы виноваты в насилии? Перекладываем ответственность? Где-то мы уже это слышали...
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белоруссия
РИА Новости
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575758246_0:295:2781:1859_1400x0_80_0_0_8ac3191aeb95cb209e6bcb994d217d8e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья кочанова, александр лукашенко, белоруссия
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова
, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь
.
По ее словам, Лукашенко "услышал мнение трудовых коллективов".
"На вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", — добавила Кочанова.
Также в эфире телеканала "Беларусь 1
" она заявила, что стране не нужна война, и призвала "прекратить самоуничтожение" и разрушение всего созданного за годы независимости.
Протесты после выборов
В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов.
Граждане заявляют, что не согласны с подготовкой и итогами голосования.
Несанкционированные акции жестко подавляют силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Как сообщало МВД республики, один человек погиб.
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