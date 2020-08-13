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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575764428.html
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-14T01:35
протесты в белоруссии
наталья кочанова
александр лукашенко
белоруссия
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https://ria.ru/20200813/1575761787.html
https://ria.ru/20200813/1575761319.html
Плохо, что этим заявлением он предал тех, кто его защищал. Теперь у него нет защиты.
204
Что, опять сами ОМОНовцы виноваты в насилии? Перекладываем ответственность? Где-то мы уже это слышали...
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РИА Новости
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353
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575758246_0:295:2781:1859_1400x0_80_0_0_8ac3191aeb95cb209e6bcb994d217d8e.jpg
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РИА Новости
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наталья кочанова, александр лукашенко, белоруссия

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

23:33 13.08.2020 (обновлено: 01:35 14.08.2020)
19893
© AP PhotoСотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
© AP Photo
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
По ее словам, Лукашенко "услышал мнение трудовых коллективов".

"На вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", — добавила Кочанова.

Также в эфире телеканала "Беларусь 1" она заявила, что стране не нужна война, и призвала "прекратить самоуничтожение" и разрушение всего созданного за годы независимости.
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В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов.
Граждане заявляют, что не согласны с подготовкой и итогами голосования.
Несанкционированные акции жестко подавляют силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Как сообщало МВД республики, один человек погиб.
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6927554138133
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Протесты в БелоруссииНаталья КочановаАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Популярные комментарии
Плохо, что этим заявлением он предал тех, кто его защищал. Теперь у него нет защиты.
13 августа, 23:51
Клуб имени Маркова
182420016
Что, опять сами ОМОНовцы виноваты в насилии? Перекладываем ответственность? Где-то мы уже это слышали...
13 августа, 23:41
Влад Тёплыйстан
11140025
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