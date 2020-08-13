В Витебске на протестное шествие вышли около тысячи человек

Как отмечает Sputnik, участники марша рассказали, что это продолжение дневной акции против насилия. Шествие сопровождают автомобили и мотоциклисты, которые сигналят идущим в ответ. По словам участников акции, сотрудники правоохранительных органов их "не трогали" и сопровождали.