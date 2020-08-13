В Витебске на протестное шествие вышли около тысячи человек

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Около тысячи человек участвуют в протестном шествии в белорусском Витебске, передает агентство Sputnik Беларусь.
"Около тысячи активистов идут по ночному Витебску", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Sputnik, участники марша рассказали, что это продолжение дневной акции против насилия. Шествие сопровождают автомобили и мотоциклисты, которые сигналят идущим в ответ. По словам участников акции, сотрудники правоохранительных органов их "не трогали" и сопровождали.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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