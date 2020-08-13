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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575764347.html
В Витебске на протестное шествие вышли около тысячи человек
Около тысячи человек участвуют в протестном шествии в белорусском Витебске, передает агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T23:25
протесты в белоруссии
протесты
александр лукашенко
витебск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575759296.html
https://ria.ru/20200813/1575764140.html
Им видимо на работу утром не надо. Можно ночью шататься. Бездельники.
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витебск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575660729_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_f78559aa52c73d81f6d18386daa8567d.jpg
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РИА Новости
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протесты, александр лукашенко, витебск, белоруссия, в мире

В Витебске на протестное шествие вышли около тысячи человек

23:25 13.08.2020
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© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Белоруссии
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Около тысячи человек участвуют в протестном шествии в белорусском Витебске, передает агентство Sputnik Беларусь.
"Около тысячи активистов идут по ночному Витебску", - говорится в сообщении агентства.
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Как отмечает Sputnik, участники марша рассказали, что это продолжение дневной акции против насилия. Шествие сопровождают автомобили и мотоциклисты, которые сигналят идущим в ответ. По словам участников акции, сотрудники правоохранительных органов их "не трогали" и сопровождали.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

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Протесты в БелоруссиипротестыАлександр ЛукашенкоВитебскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Им видимо на работу утром не надо. Можно ночью шататься. Бездельники.
13 августа, 23:27
Арсений Новиков
1110001
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