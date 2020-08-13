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СМИ: против санкций США по "Северному потоку — 2" выступили 24 страны ЕС
Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США в связи с планами Вашингтона ввести новые санкции против трубопровода "Северный поток — 2", сообщает... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-14T01:57
uniper
северный поток — 2
газпром
евросоюз
сша
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575715080.html
https://ria.ru/20200812/1575604694.html
Названия трех неприсоединившихся к демаршу стран не называются. Тут к гадалке не ходи, все и так понятно, какие страны не против)))
63
Чего уж тут непонятного? Эстонцы по привычке тормозят...
26
22
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767865_0:232:3068:1958_1400x0_80_0_0_3ca3d2b7838c72ebc4b96a8edac0f917.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
uniper, северный поток — 2, газпром, евросоюз, сша, в мире

СМИ: против санкций США по "Северному потоку — 2" выступили 24 страны ЕС

23:20 13.08.2020 (обновлено: 01:57 14.08.2020)
14867
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США в связи с планами Вашингтона ввести новые санкции против трубопровода "Северный поток — 2", сообщает немецкое издание Welt.
Речь идет о "ноте протеста", которую европейская делегация - не уточняется, на каком уровне - выразила госдепартаменту во время видеоконференции. Какие страны не присоединились к демаршу, не уточняется.
"Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской санкционной политике (на видеоконференции) во время встречи делегации ЕС с американским внешнеполитическим ведомством. В демарше, который прошел в формант видеоконференции, участвовали. 24 страны-члена", - заявили изданию источники в европейских дипломатических кругах.
По содержанию протестная нота повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля о том, что Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
12 августа, 21:10
ЕС отказался признавать санкции США против "Северного потока — 2"

Санкции против "Северного потока — 2"

США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.
При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
При этом в конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
12 августа, 08:00
Жесткий ответ: EC защитит "Северный поток — 2" от санкций США
3132140117
Обсудить 22
UniperСеверный поток — 2ГазпромЕвросоюзСШАВ мире
Популярные комментарии
Названия трех неприсоединившихся к демаршу стран не называются. Тут к гадалке не ходи, все и так понятно, какие страны не против)))
13 августа, 23:25
дддмитрий дмитрий
5650011
Чего уж тут непонятного? Эстонцы по привычке тормозят...
13 августа, 23:55
Нефертити Васильевна Фишман
9160100
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