СМИ: против санкций США по "Северному потоку — 2" выступили 24 страны ЕС

Речь идет о "ноте протеста", которую европейская делегация - не уточняется, на каком уровне - выразила госдепартаменту во время видеоконференции. Какие страны не присоединились к демаршу, не уточняется.

"Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской санкционной политике (на видеоконференции) во время встречи делегации ЕС с американским внешнеполитическим ведомством. В демарше, который прошел в формант видеоконференции, участвовали. 24 страны-члена", - заявили изданию источники в европейских дипломатических кругах.

По содержанию протестная нота повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля о том, что Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток — 2" и " Турецкий поток ".

Санкции против "Северного потока — 2"

США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия , заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия , правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.

В " Газпроме " ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".