https://ria.ru/20200813/1575764140.html
СМИ: Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу, написала в Twitter радиостанция "Коммерсант FM" со ссылкой на пресс-секретаря главы РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T23:04
2020-08-14T05:49
протесты в белоруссии
александр лукашенко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
готовит срочное обращение к народу, написала в Twitter
радиостанция "Коммерсант FM" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.
Позднее в "Коммерсант FM" уточнили, что эта информация появилась в анонимном канале в Telegram, официального подтверждения нет.
В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов.
Граждане заявляют, что не согласны с подготовкой и результатами голосования.
Несанкционированные акции жестко подавляют силовики. Они применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Как сообщало МВД республики, один человек погиб.
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