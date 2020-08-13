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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575764140.html
СМИ: Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу, написала в Twitter радиостанция "Коммерсант FM" со ссылкой на пресс-секретаря главы РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-14T05:49
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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белоруссия
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

СМИ: Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

23:04 13.08.2020 (обновлено: 05:49 14.08.2020)
94899
© REUTERS / BelTA / Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу, написала в Twitter радиостанция "Коммерсант FM" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.
Позднее в "Коммерсант FM" уточнили, что эта информация появилась в анонимном канале в Telegram, официального подтверждения нет.
В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов.
Граждане заявляют, что не согласны с подготовкой и результатами голосования.
Несанкционированные акции жестко подавляют силовики. Они применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Как сообщало МВД республики, один человек погиб.

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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
доигрался с насилием
13 августа, 23:11
Jack Carver
370211126
в ростов не принимать!
13 августа, 23:06
НЕНиколай Ефимов
15633200181
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