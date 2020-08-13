СМИ: Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу, написала в Twitter радиостанция "Коммерсант FM" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

Позднее в "Коммерсант FM" уточнили, что эта информация появилась в анонимном канале в Telegram, официального подтверждения нет.

В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста.

По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов.

Граждане заявляют, что не согласны с подготовкой и результатами голосования.

Несанкционированные акции жестко подавляют силовики. Они применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Как сообщало МВД республики, один человек погиб.