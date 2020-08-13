Правительство выделило Адыгее допсредства на поддержку медучреждений

КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделило Адыгее дополнительно 61,4 миллиона рублей на поддержку медучреждений, работающих в условиях угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
"Двенадцатого августа Правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея 61 431,5 тысяч рублей... Выделенные дополнительные средства пойдут на возмещение медицинским учреждениям расходов на лечение больных коронавирусом и тестирование пациентов при поступлении в стационар… Решение было принято по предложению Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы РФ от Адыгеи Владислава Резника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства будут выделены Адыгее в виде межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства РФ, затем из республиканского бюджета они поступят в бюджет территориального фонда ОМС.
По данным регионального оперштаба, число заболевших COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 3055 человек, выздоровели 2479 пациентов, скончались 22 жителя Адыгеи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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