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Республика Адыгея
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Правительство выделило Адыгее допсредства на поддержку медучреждений
Правительство РФ выделило Адыгее дополнительно 61,4 миллиона рублей на поддержку медучреждений, работающих в условиях угрозы распространения коронавируса,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T22:59
республика адыгея
коронавирус в россии
госдума рф
правительство рф
владислав резник
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общество
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус в россии, госдума рф, правительство рф, владислав резник, республика адыгея, общество

Правительство выделило Адыгее допсредства на поддержку медучреждений

22:59 13.08.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедицинские работники мобильного пункта сдачи анализа на коронавирус
Медицинские работники мобильного пункта сдачи анализа на коронавирус
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделило Адыгее дополнительно 61,4 миллиона рублей на поддержку медучреждений, работающих в условиях угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
"Двенадцатого августа Правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея 61 431,5 тысяч рублей... Выделенные дополнительные средства пойдут на возмещение медицинским учреждениям расходов на лечение больных коронавирусом и тестирование пациентов при поступлении в стационар… Решение было принято по предложению Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы РФ от Адыгеи Владислава Резника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства будут выделены Адыгее в виде межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства РФ, затем из республиканского бюджета они поступят в бюджет территориального фонда ОМС.
По данным регионального оперштаба, число заболевших COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 3055 человек, выздоровели 2479 пациентов, скончались 22 жителя Адыгеи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Республика АдыгеяКоронавирус в РоссииГосдума РФПравительство РФВладислав РезникРеспублика АдыгеяОбщество
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