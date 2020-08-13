Глава МВД Белоруссии призвал быстрее отпускать случайно задержанных людей

Он подчеркнул, что случайно задержанных людей нужно "побыстрее отпускать". Говоря об условиях освобождения таких задержанных, Караев сказал, что их отпускают "под честное слово".

"В предыдущую ночь сотрудники милиции – те, кто был занят в охране общественного порядка, не пошли спать, а поехали в центр изоляции правонарушителей на Окрестина и там всю ночь разбирались и отпустили уже несколько сотен человек", - отметил он.