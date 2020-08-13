Глава МВД Белоруссии призвал быстрее отпускать случайно задержанных людей

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Случайно задержанных в ходе протестов в Белоруссии людей отпускают под честное слово, заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев.
Он подчеркнул, что случайно задержанных людей нужно "побыстрее отпускать". Говоря об условиях освобождения таких задержанных, Караев сказал, что их отпускают "под честное слово".
"Под честное слово, что он (задержанный – ред.) больше туда не придет. Никаких угроз, залог не брали. И видно по поведению человека, что он сожалеет, что туда попал, и я сожалею, что они туда попали", - сказал Караев в эфире телеканала ОНТ.
"В предыдущую ночь сотрудники милиции – те, кто был занят в охране общественного порядка, не пошли спать, а поехали в центр изоляции правонарушителей на Окрестина и там всю ночь разбирались и отпустили уже несколько сотен человек", - отметил он.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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