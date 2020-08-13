Глава МВД Белоруссии заявил, что провокаторам нужна "эскалация насилия"

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Провокации против белорусских силовиков направлены на порождение ненависти у мирного населения, во многих случаях провокаторам удается это сделать, сказал министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.
"(Провокации) для того, чтобы была эскалация насилия. Для того чтобы породить к нам ненависть, вовлечь в это людей, которые до этого момента были вне политики, вне протестов, но их надо сделать своими сторонниками. На их глазах надо сделать, чтобы сотрудник милиции выглядел злом и демоном. Им в некоторых случаях, во многих случаях это удается. Эти провокации направлены на то, чтобы мирное, непричастное население притянуть на свою сторону", - сказал Караев в эфире телеканала ОНТ.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.
В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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