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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575763628.html
Глава МВД Белоруссии заявил, что провокаторам нужна "эскалация насилия"
Провокации против белорусских силовиков направлены на порождение ненависти у мирного населения, во многих случаях провокаторам удается это сделать, сказал... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T22:43
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
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Эскалация насилия вызвана действиями властей игнорирующих реалии текущего момента, отказ от диалога с гражданами
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678794_0:216:2873:1832_1400x0_80_0_0_1b7f24580b1b56cfa715223a34862a3d.jpg
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РИА Новости
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мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Глава МВД Белоруссии заявил, что провокаторам нужна "эскалация насилия"

22:43 13.08.2020
1678
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Провокации против белорусских силовиков направлены на порождение ненависти у мирного населения, во многих случаях провокаторам удается это сделать, сказал министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.
"(Провокации) для того, чтобы была эскалация насилия. Для того чтобы породить к нам ненависть, вовлечь в это людей, которые до этого момента были вне политики, вне протестов, но их надо сделать своими сторонниками. На их глазах надо сделать, чтобы сотрудник милиции выглядел злом и демоном. Им в некоторых случаях, во многих случаях это удается. Эти провокации направлены на то, чтобы мирное, непричастное население притянуть на свою сторону", - сказал Караев в эфире телеканала ОНТ.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.
В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Эскалация насилия вызвана действиями властей игнорирующих реалии текущего момента, отказ от диалога с гражданами
13 августа, 22:59
Евгений Шевелев
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