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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575763348.html
В Минске тысячи жителей присоединились к акциям солидарности
Тысячи жителей Минска присоединились вечером в четверг к акциям в поддержку пострадавших и задержанных во время протестов, которые начались в Белоруссии после... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T22:44
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске тысячи жителей присоединились к акциям солидарности

22:30 13.08.2020 (обновлено: 22:44 13.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Тысячи жителей Минска присоединились вечером в четверг к акциям в поддержку пострадавших и задержанных во время протестов, которые начались в Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько тысяч человек собрались на проспекте Независимости в районе станции метро "Уручье" на окраине города. Они держат цветы, воздушные шары, плакаты, призывающие освободить задержанных, у некоторых в руках бело-красно-белые флаги. Вдоль проспекта стоят люди разного возраста, некоторые пришли с детьми.
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В этом районе проспекта активное движение транспорта: автомобилисты ездят по проспекту, сигналят, пассажиры машут в окна цветами, белыми лентами и флагами.
До тысячи человек собрались далее по проспекту - у метро "Восток". Здесь в основном молодежь, у них также в руках цветы, шары, ленты и плакаты, призывающие прекратить насилие и освободить задержанных.
Несколько групп в пару десятков человек расположились вдоль Логойского тракта в микрорайоне Зеленый Луг. Помимо цветов и флагов они держат включенные фонарики.
Довольно массовая акция проходит у универсама "Рига", где после выборов прошли жесткие столкновения протестующих против итогов выборов и сотрудников милиции, которые применили против них спецсредства. На тротуаре мелом написано "Цветы лучше, чем пули".
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Аналогичные акции проходят во всех районах города. Например, на западе Минска так называемые "цепочки солидарности" выстраиваются на разных участках проспекта Дзержинского. Люди размахивают руками, демонстрируя знак "Победа". Автомобилисты сигналят им в знак поддержки.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.
В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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