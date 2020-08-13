В Минске тысячи жителей присоединились к акциям солидарности

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Тысячи жителей Тысячи жителей Минска присоединились вечером в четверг к акциям в поддержку пострадавших и задержанных во время протестов, которые начались в Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько тысяч человек собрались на проспекте Независимости в районе станции метро "Уручье" на окраине города. Они держат цветы, воздушные шары, плакаты, призывающие освободить задержанных, у некоторых в руках бело-красно-белые флаги. Вдоль проспекта стоят люди разного возраста, некоторые пришли с детьми.

В этом районе проспекта активное движение транспорта: автомобилисты ездят по проспекту, сигналят, пассажиры машут в окна цветами, белыми лентами и флагами.

До тысячи человек собрались далее по проспекту - у метро "Восток". Здесь в основном молодежь, у них также в руках цветы, шары, ленты и плакаты, призывающие прекратить насилие и освободить задержанных.

Несколько групп в пару десятков человек расположились вдоль Логойского тракта в микрорайоне Зеленый Луг. Помимо цветов и флагов они держат включенные фонарики.

Довольно массовая акция проходит у универсама "Рига", где после выборов прошли жесткие столкновения протестующих против итогов выборов и сотрудников милиции, которые применили против них спецсредства. На тротуаре мелом написано "Цветы лучше, чем пули".

Аналогичные акции проходят во всех районах города. Например, на западе Минска так называемые "цепочки солидарности" выстраиваются на разных участках проспекта Дзержинского. Люди размахивают руками, демонстрируя знак "Победа". Автомобилисты сигналят им в знак поддержки.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.

В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.