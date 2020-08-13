Автомобилисты на время перекрыли движение у метро "Пушкинская" в Минске

Автомобиль с флагом Республики Беларусь едет по улице Минска во время акции протеста после президентских выборов

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Автомобилисты, солидарные с протестующими против жестких действий силовиков в Автомобилисты, солидарные с протестующими против жестких действий силовиков в Белоруссии , на некоторое время перекрыли движение по правой стороне улицы Притыцкого у станции метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько дней назад у "Пушкинской" в ходе протестов погиб мужчина - по данным МВД Белоруссии, он попытался бросить в сторону правоохранителей неустановленное взрывное устройство. С тех пор эта точка в Минске стала негласным мемориалом для жителей города, они несут сюда цветы, воздушные шары, мягкие игрушки. Массовые протесты в этом районе продолжаются и в четверг.

К 22.00 (совпадает с мск) в несанкционированной акции участвует несколько тысяч человек. Они периодически скандируют оппозиционные лозунги. С протестующими солидарны многие проезжающие автомобилисты, они продолжительно сигналят, периодически намеренно замедляют движение, чтобы подать руки стоящим вдоль улицы Притыцкого людям. Кроме того, по правой стороне улицы автомобилисты временно перекрыли движение, им никто не препятствовал.

Правоохранителей и автозаков вблизи несанкционированного мероприятия не видно, однако несколько участников акции рассказали РИА Новости, что четыре автозака припаркованы примерно в километре от этого места. Также бдительные граждане рассказывают друг другу, что в толпе есть "провокаторы", из чего они делают вывод, что акция у станции метро "Пушкинской" может завершиться задержаниями.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.