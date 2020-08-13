Глава МВД Белоруссии: беспорядки рушат все, чем мы гордились

По словам главы МВД Белоруссии, за новейшую историю страны правоохранительные органы ранее никогда не применяли ни водометы, ни слезоточивый газ, ни другие нелетальные средства. "Всегда старались обходиться как можно меньше, как можно мягче. Я вообще не кровожадный человек и не хочу никакого насилия, все же наши граждане, у всех семьи, дети, да просто человеческая жизнь и здоровье каждого из нас", - добавил он.