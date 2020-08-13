В Тамбовской области за 7 месяцев построено более 173 тыс кв метров жилья

ТАМБОВ, 13 авг – РИА Новости. В Тамбовской области в январе-июле 2020 года введено в эксплуатацию, по предварительным данным, 173,7 тысячи квадратных метров жилья, сообщил глава администрации региона Александр Никитин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел в четверг в режиме видеоконференции вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

"Несмотря на все сложности, связанные с прохождением пандемии коронавируса, важнейшая для экономики региона строительная отрасль продолжала работать, но определенные коррективы сложившаяся ситуация в наши планы все же внесла", - привели в пресс-службе обладминистрации слова Никитина, заметившего что ввод жилья в первые семь месяцев года составил 60% от показателей прошлого года за аналогичный период.

Глава региона пояснил, что в области традиционно высока доля строительства индивидуального жилья - ежегодно она составляет около 70% от общего объема. "Однако за семь месяцев текущего года введено в строй 129,7 тысячи квадратных метров индивидуального жилья, что составляет 51,2% от аналогичного показателя прошлого года. Поэтому тот факт, что не удалось выйти на запланированный уровень индивидуального жилищного строительства, неизбежно отразился на общих показателях ввода жилья", - сказал Никитин.

При этом, отметил он, по вводу многоквартирных домов обеспечен рост 122% к уровню 2019 года, сдано около 44 тысяч квадратных метров.

В целом по итогам 2019 года обеспеченность жильем на одного жителя Тамбовской области составила 31 квадратный метр. Для сравнения, в 2018 году этот показатель составлял 29,9 квадратных метра. Это выше, чем в среднем по ЦФО (27 квадратных метров) и России в целом (25,8 квадратных метра), напомнил Никитин.

В пресс-службе добавили, что для стимулирования ИЖС на приоритетных земельных участках необходимо создать соответствующую инженерную и транспортную инфраструктуры, в том числе построить водозаборные узлы для подключения жилых домов. В этой связи Никитин обратился на заседании с просьбой оказать содействие в выделении средств, вице-премьер обращение поддержал, сообщили в пресс-службе. Он также отметил своевременное выполнение работ по строительству и реконструкции дорог в Тамбовской области и поручил рассмотреть возможность добавления региону в 2020 году лимитов на эти цели, говорится в сообщении.