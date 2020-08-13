Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20200813/1575762952.html
В Тамбовской области за 7 месяцев построено более 173 тыс кв метров жилья
В Тамбовской области в январе-июле 2020 года введено в эксплуатацию, по предварительным данным, 173,7 тысячи квадратных метров жилья, сообщил глава... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T22:10
тамбовская область
александр никитин
марат хуснуллин
тамбовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572446784_0:16:3072:1744_1400x0_80_0_0_a65271b91714c3b80d40497d59fce611.jpg
https://ria.ru/20200812/1575714203.html
https://ria.ru/20200805/1575420373.html
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572446784_0:16:3072:1744_1400x0_80_0_0_a65271b91714c3b80d40497d59fce611.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572446784_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_afaaa69fca5e0cc81f7cf24ee852df95.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572446784_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_64518e39b4d3d48330543100eed2c2cb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр никитин, марат хуснуллин, тамбовская область, общество

В Тамбовской области за 7 месяцев построено более 173 тыс кв метров жилья

22:10 13.08.2020
35
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 13 авг – РИА Новости. В Тамбовской области в январе-июле 2020 года введено в эксплуатацию, по предварительным данным, 173,7 тысячи квадратных метров жилья, сообщил глава администрации региона Александр Никитин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел в четверг в режиме видеоконференции вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Несмотря на все сложности, связанные с прохождением пандемии коронавируса, важнейшая для экономики региона строительная отрасль продолжала работать, но определенные коррективы сложившаяся ситуация в наши планы все же внесла", - привели в пресс-службе обладминистрации слова Никитина, заметившего что ввод жилья в первые семь месяцев года составил 60% от показателей прошлого года за аналогичный период.
Глава региона пояснил, что в области традиционно высока доля строительства индивидуального жилья - ежегодно она составляет около 70% от общего объема. "Однако за семь месяцев текущего года введено в строй 129,7 тысячи квадратных метров индивидуального жилья, что составляет 51,2% от аналогичного показателя прошлого года. Поэтому тот факт, что не удалось выйти на запланированный уровень индивидуального жилищного строительства, неизбежно отразился на общих показателях ввода жилья", - сказал Никитин.
При этом, отметил он, по вводу многоквартирных домов обеспечен рост 122% к уровню 2019 года, сдано около 44 тысяч квадратных метров.
Мешок с семенами подсолнечника
12 августа, 20:46Тамбовская область
В Тамбовской области экспорт продовольствия за полгода вырос в три раза
В целом по итогам 2019 года обеспеченность жильем на одного жителя Тамбовской области составила 31 квадратный метр. Для сравнения, в 2018 году этот показатель составлял 29,9 квадратных метра. Это выше, чем в среднем по ЦФО (27 квадратных метров) и России в целом (25,8 квадратных метра), напомнил Никитин.
В пресс-службе добавили, что для стимулирования ИЖС на приоритетных земельных участках необходимо создать соответствующую инженерную и транспортную инфраструктуры, в том числе построить водозаборные узлы для подключения жилых домов. В этой связи Никитин обратился на заседании с просьбой оказать содействие в выделении средств, вице-премьер обращение поддержал, сообщили в пресс-службе. Он также отметил своевременное выполнение работ по строительству и реконструкции дорог в Тамбовской области и поручил рассмотреть возможность добавления региону в 2020 году лимитов на эти цели, говорится в сообщении.

Другие новости региона читайте здесь>>

Газовая труба, подключенная к жилому дому
5 августа, 19:58Тамбовская область
Программу газификации Тамбовской области на 2021-2025 годы дополнят
000001
Обсудить 0
Тамбовская областьАлександр НикитинМарат ХуснуллинТамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Строительство жилых домов
Ульяновская область планирует в 2020 г построить 1,2 млн кв метров жилья
Медицинские работники мобильного пункта сдачи анализа на коронавирус
Правительство выделило Адыгее допсредства на поддержку медучреждений
Такси
В Крыму "психанувший" таксист высадил в поле семью с маленькой дочкой
Оборудование в старом цехе завода АО Биохимик в Саранске
Мордовский завод "Биохимик" увеличил объем производства в период пандемии
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве за сутки умерли одиннадцать пациентов с коронавирусом
Стенд Россия в XXI веке на выставке Россия, устремленная в будущее
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Застройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном
На севере Москвы следователи проверят "профессиональных соседей"
Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
Пермский край планирует создать особую экономическую зону
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
На Кубани рассказали о выплатах краевого маткапитала
Врач в больнице
В Москве в квартире вместе с расчлененной женщиной находился ее сын
Томаты
Стало известно, кому нельзя есть помидоры
Женщина и мужчина
Не только устрицы. Какие продукты могут поднять либидо
Новая поликлиника готовится к открытию
В Костроме построят поликлинику для взрослых за 200 миллионов рублей
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё
"Точно не девочка?" Снимок рыжего из "Иванушек" поставил фанатов в тупик
Владимир Джабаров
Джабаров прокомментировал отказ Израиля от аннексии территорий Палестины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Лента новостейМолния