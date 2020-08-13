В Крыму "психанувший" таксист высадил в поле семью с маленькой дочкой

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В . В Крыму таксист высадил пару с маленьким ребенком посреди поля. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Московские туристы намеревались отправиться с косы Беляус в Ялту . Они попросили диспетчера прислать автомобиль с детским креслом и кондиционером. В подъехавшем такси даже не оказалось вместительного багажника, пожаловалась семья. Однако времени вызывать другую машину уже не было, и пара согласилась на этот вариант.

Всю дорогу, по их словам, таксист вел себя по-хамски, а на просьбу убавить мощность кондиционера заявил, что "хорошо должно быть только ему".

"И даже после спокойных объяснений моего мужа этот мужчина еще больше начал возмущаться", — вспоминает туристка.

После этого водитель потребовал от них заплатить деньги за всю поездку и заявил, что они должны выйти из машины.

"Поле, никакой инфраструктуры, никого, ничего! На улице 36 градусов жары, мы без воды и еды с годовалым ребенком", — сказала собеседница портала.