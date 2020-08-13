Круизы на лайнере "Князь Владимир" из Сочи в Крым отменены до конца года

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Судовладелец лайнера "Князь Владимир" объявил об отмене всех круизов до конца 2020 года из-за неясности с ситуацией по снятию ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции в регионах навигации, Судовладелец лайнера "Князь Владимир" объявил об отмене всех круизов до конца 2020 года из-за неясности с ситуацией по снятию ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции в регионах навигации, сообщает TourDom.ru со ссылкой на официальное сообщение компании.

Теплоход, вмещающий до 800 пассажиров, должен был отправиться в круиз по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи 19 июля, однако не получил на это разрешение Роспотребнадзора, притом что оператор заявлял о полной готовности судна. Для тех гостей, кто уже добрался до Сочи, оно функционировало в качестве судового отеля.

В руководстве компании до последнего надеялись получить разрешение. Но поскольку губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа, было принято решение об отмене.