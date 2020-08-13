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Круизы на лайнере "Князь Владимир" из Сочи в Крым отменены до конца года
Судовладелец лайнера "Князь Владимир" объявил об отмене всех круизов до конца 2020 года из-за неясности с ситуацией по снятию ограничительных мер, связанных с... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T22:11
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новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, князь владимир, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новороссийск, сочи, республика крым, севастополь, краснодарский край

Круизы на лайнере "Князь Владимир" из Сочи в Крым отменены до конца года

22:11 13.08.2020
1083
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкКруизный лайнер "Князь Владимир"
Круизный лайнер Князь Владимир
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Судовладелец лайнера "Князь Владимир" объявил об отмене всех круизов до конца 2020 года из-за неясности с ситуацией по снятию ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции в регионах навигации, сообщает TourDom.ru со ссылкой на официальное сообщение компании.
Теплоход, вмещающий до 800 пассажиров, должен был отправиться в круиз по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи 19 июля, однако не получил на это разрешение Роспотребнадзора, притом что оператор заявлял о полной готовности судна. Для тех гостей, кто уже добрался до Сочи, оно функционировало в качестве судового отеля.
В руководстве компании до последнего надеялись получить разрешение. Но поскольку губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа, было принято решение об отмене.
Судовладелец обещает предложить варианты переноса отдыха на 2021 год тем туристам, кто уже оплатил или забронировал туры. В прошлом месяце такой исход вызвал негативную реакцию публики в соцсетях. Сейчас же реакция оказалась более сдержанной. "Что ж, это было ожидаемо. Ну ничего, переживем вакцинацию – тогда и отдохнем", – прокомментировал один из путешественников.
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ТуризмТуризмКнязь ВладимирНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовороссийскСочиРеспублика КрымСевастопольКраснодарский край
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