Милиция стянула силы к стеле в центре Минска

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Милиция в Минске держит значительные силы у стелы "Минск - город-герой" и на прилегающих проспектах, однако не пытается вмешиваться в протесты в разных точках города, передает корреспондент РИА Новости.
У стелы находятся около десятка автозаков и несколько длинных желтых автобусов с милиционерами внутри. Кроме того, здесь же припаркованы несколько черных микроавтобусов. При этом милиционеры не пытаются вмешиваться в протесты, происходящие в разных точках города, в частности, около ДК Железнодорожников, у станций метро "Пушкинская" и "Каменная горка".
Вчера, 20:30В Минске проходит "цветочная" протестная акция
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии