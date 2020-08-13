Милиция стянула силы к стеле в центре Минска

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Милиция в Минске держит значительные силы у стелы "Минск - город-герой" и на прилегающих проспектах, однако не пытается вмешиваться в протесты в разных точках города, передает корреспондент РИА Новости.

У стелы находятся около десятка автозаков и несколько длинных желтых автобусов с милиционерами внутри. Кроме того, здесь же припаркованы несколько черных микроавтобусов. При этом милиционеры не пытаются вмешиваться в протесты, происходящие в разных точках города, в частности, около ДК Железнодорожников, у станций метро "Пушкинская" и "Каменная горка".