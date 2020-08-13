На севере Москвы следователи проверят "профессиональных соседей"

Историю 73-летней пенсионерки Тамары Нефедовой и ее сына Сергея Пустовойтова показали в программе "Вести. Дежурная часть". По данным журналистов, собственники доли недвижимости стали жертвой "профессиональных соседей", цель которых - заставить собственников жилья продать свою долю за бесценок. По словам пожилой хозяйки, ее толкнули и укусили в руку. Кроме того, в квартире взломали входную дверь и завезли плохо пахнущую старую мебель.