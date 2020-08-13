На севере Москвы следователи проверят "профессиональных соседей"

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ о "профессиональных соседях", пытающихся заставить москвичей продать свою долю жилья по заниженной стоимости на севере столицы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Историю 73-летней пенсионерки Тамары Нефедовой и ее сына Сергея Пустовойтова показали в программе "Вести. Дежурная часть". По данным журналистов, собственники доли недвижимости стали жертвой "профессиональных соседей", цель которых - заставить собственников жилья продать свою долю за бесценок. По словам пожилой хозяйки, ее толкнули и укусили в руку. Кроме того, в квартире взломали входную дверь и завезли плохо пахнущую старую мебель.
"По фактам, изложенным в новостном сюжете федерального канала, следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. Из информации следует, что на севере Москвы, так называемые "профессиональные соседи" вынуждают семью москвича продать долю по заниженной стоимости. Также в сюжете сообщается, что свои действия они сопровождают угрозами и незаконным проникновением в жилище", - сказала она.
Иванова добавила, что следствие устанавливает все указанные факты.