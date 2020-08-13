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На севере Москвы следователи проверят "профессиональных соседей"
Следователи проверят информацию СМИ о "профессиональных соседях", пытающихся заставить москвичей продать свою долю жилья по заниженной стоимости на севере... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T21:54
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

На севере Москвы следователи проверят "профессиональных соседей"

21:42 13.08.2020 (обновлено: 21:54 13.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗастройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном
Застройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ о "профессиональных соседях", пытающихся заставить москвичей продать свою долю жилья по заниженной стоимости на севере столицы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Историю 73-летней пенсионерки Тамары Нефедовой и ее сына Сергея Пустовойтова показали в программе "Вести. Дежурная часть". По данным журналистов, собственники доли недвижимости стали жертвой "профессиональных соседей", цель которых - заставить собственников жилья продать свою долю за бесценок. По словам пожилой хозяйки, ее толкнули и укусили в руку. Кроме того, в квартире взломали входную дверь и завезли плохо пахнущую старую мебель.
"По фактам, изложенным в новостном сюжете федерального канала, следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. Из информации следует, что на севере Москвы, так называемые "профессиональные соседи" вынуждают семью москвича продать долю по заниженной стоимости. Также в сюжете сообщается, что свои действия они сопровождают угрозами и незаконным проникновением в жилище", - сказала она.
Иванова добавила, что следствие устанавливает все указанные факты.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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