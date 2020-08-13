Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса

ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Президента США Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Президента проинформировали об этом", - сказала Макинани журналистам. Она не стала комментировать российское достижение, сообщив лишь, что президента также информируют о разработке американской вакцины, которая проходит активные испытания "в соответствии со стандартами для американских вакцин, чтобы доказать их эффективность и безопасность".
Россия во вторник объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, она получила название "Спутник V", прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет. США надеются получить вакцину от коронавируса, которая сейчас проходит третью фазу испытаний, до конца года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19