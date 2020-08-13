Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса

"Президента проинформировали об этом", - сказала Макинани журналистам. Она не стала комментировать российское достижение, сообщив лишь, что президента также информируют о разработке американской вакцины, которая проходит активные испытания "в соответствии со стандартами для американских вакцин, чтобы доказать их эффективность и безопасность".