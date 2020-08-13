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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200813/1575761663.html
Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса
Президента США Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T21:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
сша
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2020
РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, сша, в мире

Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса

21:23 13.08.2020 (обновлено: 21:30 13.08.2020)
3725
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Президента США Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Президента проинформировали об этом", - сказала Макинани журналистам. Она не стала комментировать российское достижение, сообщив лишь, что президента также информируют о разработке американской вакцины, которая проходит активные испытания "в соответствии со стандартами для американских вакцин, чтобы доказать их эффективность и безопасность".
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
29614013
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
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