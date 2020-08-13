В Москве в квартире вместе с расчлененной женщиной находился ее сын

"О происшествии сотрудникам соцзащиты стало известно от правоохранительных органов 13 августа. Наши специалисты незамедлительно вышли по адресу проживания семьи. Сейчас выяснением обстоятельств произошедшего занимается следствие. Причины трагедии мы комментировать не можем. Мальчику 6 лет. В настоящее время он находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас с ним работают наши психологи, рядом находится сотрудник соцзащиты", - рассказали в пресс-службе.

"Ранее семья получала помощь от социальных служб города, маме мальчика помогали найти работу, за все время работы с семьей рисков для здоровья ребенка не было, родители всячески старались сотрудничать и сохранить семью. Вопрос дальнейшего жизнеустройства мальчика будет решаться после выписки его из больницы. В случае, если у мальчика есть близкие родственники, которые возьмут его под опеку — его передадут им. Если же никто из родных у ребенка не сможет сделать это, мальчика направят в центр содействия семейного воспитания. Здесь ему будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, а сотрудники опеки займутся поиском новой семьи для мальчика" - рассказали в пресс-службе.