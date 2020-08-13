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В Москве в квартире вместе с расчлененной женщиной находился ее сын
Шестилетний сын расчлененной в Москве женщины находится в больнице, его жизни и здоровью ничто не угрожает, с ним работают психологи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T21:32
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
москва, происшествия

В Москве в квартире вместе с расчлененной женщиной находился ее сын

21:20 13.08.2020 (обновлено: 21:32 13.08.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВрач в больнице
Врач в больнице
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Шестилетний сын расчлененной в Москве женщины находится в больнице, его жизни и здоровью ничто не угрожает, с ним работают психологи, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Ранее расчлененное тело женщины было обнаружено в четверг в пакетах в московской квартире. ЧП произошло в квартире на Ореховом бульваре (Южный округ Москвы). Как сообщалось в Telegram-каналах, в квартире находился еще и шестилетний ребёнок погибшей.
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В московской квартире нашли расчлененное тело женщины в пакетах
"О происшествии сотрудникам соцзащиты стало известно от правоохранительных органов 13 августа. Наши специалисты незамедлительно вышли по адресу проживания семьи. Сейчас выяснением обстоятельств произошедшего занимается следствие. Причины трагедии мы комментировать не можем. Мальчику 6 лет. В настоящее время он находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас с ним работают наши психологи, рядом находится сотрудник соцзащиты", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте добавили, что ребенок легко идет на контакт, в больнице он пройдет полное обследование, после чего будет определена дальнейшая тактика оказания помощи ребёнку.
"Ранее семья получала помощь от социальных служб города, маме мальчика помогали найти работу, за все время работы с семьей рисков для здоровья ребенка не было, родители всячески старались сотрудничать и сохранить семью. Вопрос дальнейшего жизнеустройства мальчика будет решаться после выписки его из больницы. В случае, если у мальчика есть близкие родственники, которые возьмут его под опеку — его передадут им. Если же никто из родных у ребенка не сможет сделать это, мальчика направят в центр содействия семейного воспитания. Здесь ему будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, а сотрудники опеки займутся поиском новой семьи для мальчика" - рассказали в пресс-службе.
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