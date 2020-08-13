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Нижегородская область
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В Нижегородской области сто предприятий внедряют бережливые технологии
Более 100 предприятий внедряют бережливые технологии в Нижегородской области в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости",... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T21:13
нижегородская область
глеб никитин
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инком
группа газ
владимир путин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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глеб никитин, ростсельмаш, инком, группа газ, владимир путин, нижегородская область, экономика

В Нижегородской области сто предприятий внедряют бережливые технологии

21:13 13.08.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦентр Нижнего Новгорода
Центр Нижнего Новгорода
© РИА Новости / Варвара Гертье
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Более 100 предприятий внедряют бережливые технологии в Нижегородской области в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", заявил глава региона Глеб Никитин.
Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" утвержден последним майским указом президента РФ Владимира Путина и призван обеспечить ежегодный темп роста производительности труда не ниже 5% в год к 2024-му году.
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"Мы идем с большим опережением графика. Видим большой интерес предприятий, что вполне оправдано. Для участников нацпроекта разработаны специальные меры поддержки на федеральном уровне. Это как нефинансовая поддержка, например, бесплатное обучение по системе МВА и стажировки за границей, так и финансовые инструменты: в частности, льготный заем Фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 миллионов рублей под 1% или программа сопровождения Российского экспортного центра по выводу компаний на внешние рынки", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что в регионе разработана дополнительная мера поддержки: предприятиям-участникам нацпроекта компенсируют до 5 миллионов рублей затрат на покупку оборудования.
По словам Никитина, до конца года регион должен был вовлечь в нацпроект 78 предприятий. "Но уже на сегодняшний день этот показатель перевыполнен на 40%", - отметил глава региона.
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Отмечается, что многие предприятия, участвующие в нацпроекте, уже достигли серьезных результатов благодаря внедрению бережливых технологий. Так, например, на завода "Труд" объем производства сантехнических хомутов увеличен на 150% (с 400 тысяч до 1 миллиона штук в месяц), на заводе имени Петровского выпуск рециркуляторов воздуха вырос на 133% (с 24 до 56 штук в смену), на дзержинском предприятии НПК "Астат" изготовление смол увеличено на 60% (с 2,5 тысячи тонн до 4 тысяч тонн в сутки).
Нижегородский "Завод "Инком" стал 107-м предприятием-участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Компания специализируется на изготовлении жгутов проводов и поставляет свою продукцию таким крупным потребителям, как ПАО "Ростсельмаш", "Группа ГАЗ", АО "АвтоВАЗ", Mitsubishi, Webasto, ООО "Луидор", ООО "СТ Нижегородец", а также является поставщиком машкомплекта для автомобиля Aurus. Специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) проведут оптимизацию производства, которая позволит внедрить на предприятии организационные и технологические инновации, сократить издержки, снизить себестоимость и повысить качество продукции.
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Нижегородская областьГлеб НикитинРостсельмашИнкомГруппа ГАЗВладимир ПутинНижегородская областьЭкономика
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