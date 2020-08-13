В Нижегородской области сто предприятий внедряют бережливые технологии

По словам Никитина, до конца года регион должен был вовлечь в нацпроект 78 предприятий. "Но уже на сегодняшний день этот показатель перевыполнен на 40%", - отметил глава региона.

Отмечается, что многие предприятия, участвующие в нацпроекте, уже достигли серьезных результатов благодаря внедрению бережливых технологий. Так, например, на завода "Труд" объем производства сантехнических хомутов увеличен на 150% (с 400 тысяч до 1 миллиона штук в месяц), на заводе имени Петровского выпуск рециркуляторов воздуха вырос на 133% (с 24 до 56 штук в смену), на дзержинском предприятии НПК "Астат" изготовление смол увеличено на 60% (с 2,5 тысячи тонн до 4 тысяч тонн в сутки).