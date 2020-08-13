Белорусские врачи призвали сограждан "не раскручивать спираль насилия"

"Мы обращаемся ко всем соотечественникам – остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга! Мы хотим, чтобы в стране вновь звучал детский смех, а не вой сирен и гудков, звуки взрывов, мы хотим чувствовать атмосферу радости и спокойствия. Жизнь очень хрупка и скоротечна, здоровье легко потерять, не надо тратить этот бесценный дар на провоцирование насилия и поощрять наметившийся раскол в обществе!" - говорится в обращении.