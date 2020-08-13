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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575761197.html
Белорусские врачи призвали сограждан "не раскручивать спираль насилия"
Белорусские врачи призывают соотечественников остановить раскручивание спирали насилия на улицах страны, говорится в обращении медиков, которое приводит... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T21:04
протесты в белоруссии
протесты
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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протесты, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Белорусские врачи призвали сограждан "не раскручивать спираль насилия"

21:04 13.08.2020
1794
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские медики проводят мирную акцию протеста
Белорусские медики проводят мирную акцию протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Белорусские врачи призывают соотечественников остановить раскручивание спирали насилия на улицах страны, говорится в обращении медиков, которое приводит минздрав республики.
"Министерство здравоохранения с тревогой следит за ситуацией, развивающейся в последние дни. Волна насилия, поломанные судьбы и потерянное здоровье", - отмечается в обращении.
Акция протеста в Минске после президентских выборов
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"Мы обращаемся ко всем соотечественникам – остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга! Мы хотим, чтобы в стране вновь звучал детский смех, а не вой сирен и гудков, звуки взрывов, мы хотим чувствовать атмосферу радости и спокойствия. Жизнь очень хрупка и скоротечна, здоровье легко потерять, не надо тратить этот бесценный дар на провоцирование насилия и поощрять наметившийся раскол в обществе!" - говорится в обращении.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

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Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разгонять собравшихся вышли силовики.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

Протесты в Минске
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

Протесты в Белоруссии
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

Протесты в Белоруссии
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

Протесты в Белоруссии
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВрачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

Протесты в Белоруссии
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Акция протеста в Минске.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4811044
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Протесты в БелоруссиипротестыАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Где это молчаливое правильное 80%ое большинство? На картошке? Им все равно что происходит со страной?
13 августа, 21:19
Андрей Дашков
900015
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