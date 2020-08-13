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"Точно не девочка?" Снимок рыжего из "Иванушек" поставил фанатов в тупик
Пользователей Instagram удивил архивный снимок солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Аполлонова, которым он поделился в своем аккаунте. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T22:44
культура
шоу-бизнес
иванушки international
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
шоу-бизнес, иванушки international

"Точно не девочка?" Снимок рыжего из "Иванушек" поставил фанатов в тупик

20:59 13.08.2020 (обновлено: 22:44 13.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАндрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма "Майкл Джексон: Вот и всё"
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователей Instagram удивил архивный снимок солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Аполлонова, которым он поделился в своем аккаунте.
На фотографии артисту всего 25 лет. По его словам, именно в этом возрасте он начал музыкальную карьеру в составе коллектива.
Поклонники отметили, что длинные волосы придают артисту женственный облик.
"Какая симпатичная девчушка", — написала natasha__balabasha.
"Чья такая красивая девочка?" — говорится в комментарии
bvs3330.
"Волосы — любая барышня обзавидуется", — добавила svetlana_semyannikova1207.
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"Кукла Маша", — пошутила el_gatoblogger.
Некоторые отметили сходство молодого Григорьева-Аполлонова с российскими знаменитостями.
"Это ж Анастасия Задорожная!" — пишут пользователи.
Другим показалось, что с тех времен у артиста изменилась лишь прическа.
"Волосы отрасти, и ничего не изменится", — заметила anastyeee.
"Вечно молодой", — восхитилась go_alina_go.
"Аполлон", — считает veselaya_mt.
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КультураШоу-бизнесИванушки International
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