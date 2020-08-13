https://ria.ru/20200813/1575761112.html
"Точно не девочка?" Снимок рыжего из "Иванушек" поставил фанатов в тупик
Пользователей Instagram удивил архивный снимок солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Аполлонова, которым он поделился в своем аккаунте. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:59
2020-08-13T22:44
культура
шоу-бизнес
иванушки international
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, иванушки international
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Пользователей Instagram удивил архивный снимок солиста группы "Иванушки International
" Андрея Григорьева-Аполлонова, которым он поделился в своем аккаунте.
На фотографии артисту всего 25 лет. По его словам, именно в этом возрасте он начал музыкальную карьеру в составе коллектива.
Поклонники отметили, что длинные волосы придают артисту женственный облик.
"Какая симпатичная девчушка", — написала natasha__balabasha.
"Чья такая красивая девочка?" — говорится в комментарии
bvs3330.
"Волосы — любая барышня обзавидуется", — добавила svetlana_semyannikova1207.
"Кукла Маша", — пошутила el_gatoblogger.
Некоторые отметили сходство молодого Григорьева-Аполлонова с российскими знаменитостями.
"Это ж Анастасия Задорожная!" — пишут пользователи.
Другим показалось, что с тех времен у артиста изменилась лишь прическа.
"Волосы отрасти, и ничего не изменится", — заметила anastyeee.
"Вечно молодой", — восхитилась go_alina_go.
"Аполлон", — считает veselaya_mt.