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Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы
Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований США обвинили Главное управление российского Генштаба в создании программы для шпионажа... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-14T01:11
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Они ошиблись - это "Правдоруб". Он узнает всю правду и передает нам.
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Не расслабляйтесь товарищи, не расслабляйтесь... Нам ещё осенью президента США выбирать...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
вооруженные силы рф, агентство национальной безопасности сша, министерство обороны сша, главное разведывательное управление рф, сша, в мире

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

20:49 13.08.2020 (обновлено: 01:11 14.08.2020)
14347
© AP Photo / Patrick Semansky, FileАгентство национальной безопасности США
Агентство национальной безопасности США
© AP Photo / Patrick Semansky, File
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований США обвинили Главное управление российского Генштаба в создании программы для шпионажа "Дроворуб".
Никаких доказательств этого американские спецслужбы не привели.
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В их письменном заявлении утверждается, что вредоносная программа предназначена для операционной системы Linux, ее внедряет "подразделение 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России, которое в частном секторе называют Fancy Bear, Strontium или APT 28".
По словам АНБ и ФБР, "оказавшись на компьютере жертвы, "Дроворуб" дает возможность прямой коммуникации с инфраструктурой контролирующего сервера, который, в свою очередь, находится под контролем сторонних деятелей; это также дает возможность скачивать и загружать файлы, выполнять заданные команды, перенаправлять трафик на другие хосты сети и реализовывать технику избежания обнаружения".

"Дроворуб" является угрозой системам национальной безопасности, Пентагона и основным клиентам оборонной промышленности, которые используют систему Linux", — заключили авторы заявления.

АНБ и ФБР также направили частным компаниям руководство по поиску и нейтрализации подобных программ.
Россия многократно отвергала обвинения США в кибершпионаже.
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Вооруженные силы РФАгентство национальной безопасности СШАМинистерство обороны СШАГлавное разведывательное управление РФСШАВ мире
Популярные комментарии
Они ошиблись - это "Правдоруб". Он узнает всю правду и передает нам.
13 августа, 21:13
АКАндрей К
91242003
Не расслабляйтесь товарищи, не расслабляйтесь... Нам ещё осенью президента США выбирать...
13 августа, 21:24
Aaz1970
37750100
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