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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575760796.html
В Москве у посольства Белоруссии полиция начала вытеснять протестующих
Полиция начала вытеснять участников акции протеста у посольства Белоруссии в Москве на Маросейке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T22:44
протесты в белоруссии
россия
омон россии
александр лукашенко
москва
белоруссия
происшествия
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
https://ria.ru/20200813/1575758360.html
Ты смотри на этих "революционеров", они и в Москве решили страдать от ужосов режима ...
79
Отправить их на родину незамедлительно. Запретить въезд на территорию России лет на 5-10. Что бы им и таким как они не повадно было. У нас своих "революционеров" хватает.
31
43
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полицейские задержали протестующего на акции у белорусского посольства в Москве
В Москве полиция вытесняет собравшихся на акцию у белорусского посольства, но они переулками возвращаются обратно. Некоторых задерживают.
2020-08-13T20:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, омон россии, александр лукашенко, москва, белоруссия, происшествия

В Москве у посольства Белоруссии полиция начала вытеснять протестующих

20:45 13.08.2020 (обновлено: 22:44 13.08.2020)
4258
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Полиция начала вытеснять участников акции протеста у посольства Белоруссии в Москве на Маросейке, передает корреспондент РИА Новости.
Возле здания посольства Белоруссии в 20.15 полиция и сотрудники ОМОНа пошли цепью по Маросейки от Армянского переулку в сторону Чистопрудного бульвара. Они толкали людей, говорили всем уйти с улицы, при этом они вытесняли с улицы не только участников митинга, но и журналистов, не объясняя причин.
В данный момент правоохранители пытаются очистить участок Маросейки от Старосадского переулка до Чистопрудного бульвара.
Участники акции держат в руках цветы и плакаты. Некоторые из них столпились на крыльце магазина на углу Старосадского переулка, при этом журналистам не дают снимать, их пытаются вытеснить вместе с протестующими.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
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Протестующих смещают от Маросейке по Старосадскому переулку в сторону исторической библиотеки. Двух человек выхватили из толпы и повели к автозакам. Несмотря на то, что людей с Маросейки оттеснили, они переулками возвращаются на перекресток у посольства и снова стараются выстроить так называемую "цепь солидарности".
Ранее участники акции протеста около посольства Белоруссии в Москве выстроились в "цепочки солидарности" по обеим сторонам Маросейки, начиная от пересечения улицы со Старосадским переулком по направлению к Чистопрудному бульвару, в руках они держали красные и белые цветы - гвоздики, розы, ромашки или гортензии, периодически аплодировали друг другу.
Цветы, которые накануне протестующие возложили к ограде ворот напротив посольства Белоруссии, убрали, однако участники акции в четверг принесли новые, и так как им не дают их положить на асфальт, они привязывают их скотчем к фонарю на перекрестке.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Полицейские задержали протестующего на акции у белорусского посольства в Москве
Вчера, 19:36Протесты в Белоруссии
В Москве у посольства Белоруссии задержали участника акции протеста
143522634
Обсудить 43
Протесты в БелоруссииРоссияОМОН РоссииАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияПроисшествия
Популярные комментарии
Ты смотри на этих "революционеров", они и в Москве решили страдать от ужосов режима ...
13 августа, 20:49
7gevarache Ермолов
7020007
Отправить их на родину незамедлительно. Запретить въезд на территорию России лет на 5-10. Что бы им и таким как они не повадно было. У нас своих "революционеров" хватает.
13 августа, 21:13
АНАлександр Невский
2600005
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