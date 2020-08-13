В Москве у посольства Белоруссии полиция начала вытеснять протестующих

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Полиция начала вытеснять участников акции протеста у посольства Белоруссии в Москве на Маросейке, передает корреспондент РИА Новости.

Возле здания посольства Белоруссии в 20.15 полиция и сотрудники ОМОНа пошли цепью по Маросейки от Армянского переулку в сторону Чистопрудного бульвара. Они толкали людей, говорили всем уйти с улицы, при этом они вытесняли с улицы не только участников митинга, но и журналистов, не объясняя причин.

В данный момент правоохранители пытаются очистить участок Маросейки от Старосадского переулка до Чистопрудного бульвара.

Участники акции держат в руках цветы и плакаты. Некоторые из них столпились на крыльце магазина на углу Старосадского переулка, при этом журналистам не дают снимать, их пытаются вытеснить вместе с протестующими.

Протестующих смещают от Маросейке по Старосадскому переулку в сторону исторической библиотеки. Двух человек выхватили из толпы и повели к автозакам. Несмотря на то, что людей с Маросейки оттеснили, они переулками возвращаются на перекресток у посольства и снова стараются выстроить так называемую "цепь солидарности".

Ранее участники акции протеста около посольства Белоруссии в Москве выстроились в "цепочки солидарности" по обеим сторонам Маросейки, начиная от пересечения улицы со Старосадским переулком по направлению к Чистопрудному бульвару, в руках они держали красные и белые цветы - гвоздики, розы, ромашки или гортензии, периодически аплодировали друг другу.

Цветы, которые накануне протестующие возложили к ограде ворот напротив посольства Белоруссии, убрали, однако участники акции в четверг принесли новые, и так как им не дают их положить на асфальт, они привязывают их скотчем к фонарю на перекрестке.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.