https://ria.ru/20200813/1575760762.html
Глава президентского пула Лукашенко уволился с канала ОНТ
Ведущий белорусского телеканала ОНТ и глава президентского пула Лукашенко Дмитрий Семченко написал заявление об увольнении, сообщил Tut.by со ссылкой на... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:44
2020-08-13T20:44
протесты в белоруссии
дмитрий семченко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575743260.html
Ботов Оппозиционернов Михайлович
Всё норм, продуманные шаги, сейчас хайпанут, а через месяц другой устрояться на другие канала а часть уедет работать в ЕС, и от туда будут вещать для беларуских и русских слушателей.
12
4
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575761155_0:0:1059:595_1400x0_80_0_0_73248caf0d0fc282b08e992ad99330cf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий семченко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Ведущий белорусского телеканала ОНТ и глава президентского пула Лукашенко Дмитрий Семченко
написал заявление об увольнении, сообщил Tut.by
со ссылкой на источник.
По словам собеседника портала, глава телеканала не хотел отпускать журналиста и не подписал заявление.
"Те, кто был в приемной, слышали за дверью, как они буквально кричали друг на друга", — сказал источник.
После разговора, по его словам, Семченко объявил коллегам о своем уходе и призвал не увольняться из солидарности, а принимать решения самостоятельно.
Ранее стало известно о череде увольнений с государственных каналов других известных белорусских журналистов. Среди них Максим Островский, Сергей Комаровский, Сергей Беркутов, Андрей Макаенок, Евгений Перлин, Ольга Бельмач, Владимир Бурко и Сергей Козлович.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.