Глава президентского пула Лукашенко уволился с канала ОНТ

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ведущий белорусского телеканала ОНТ и глава президентского пула Лукашенко Ведущий белорусского телеканала ОНТ и глава президентского пула Лукашенко Дмитрий Семченко написал заявление об увольнении, сообщил Tut.by со ссылкой на источник.

По словам собеседника портала, глава телеканала не хотел отпускать журналиста и не подписал заявление.

"Те, кто был в приемной, слышали за дверью, как они буквально кричали друг на друга", — сказал источник.

После разговора, по его словам, Семченко объявил коллегам о своем уходе и призвал не увольняться из солидарности, а принимать решения самостоятельно.

Ранее стало известно о череде увольнений с государственных каналов других известных белорусских журналистов. Среди них Максим Островский, Сергей Комаровский, Сергей Беркутов, Андрей Макаенок, Евгений Перлин, Ольга Бельмач, Владимир Бурко и Сергей Козлович.