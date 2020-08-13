https://ria.ru/20200813/1575760677.html
США ждут, что Россия посадит Асада за стол переговоров, заявил эксперт
США надеются, что Россия приведет власти Сирии за стол переговоров, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:40
2020-08-13T20:40
россия
джеймс джеффри
вашингтон
война в сирии
москва
сирия
оон
сша
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575597131.html
6
россия
вашингтон
москва
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564534055_0:151:3108:1899_1400x0_80_0_0_fcc811eccc4daea708117bbe2dbb5ee6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джеймс джеффри, вашингтон, война в сирии, москва, сирия, оон, сша, в мире