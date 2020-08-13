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США ждут, что Россия посадит Асада за стол переговоров, заявил эксперт
США надеются, что Россия приведет власти Сирии за стол переговоров, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:40
россия
джеймс джеффри
вашингтон
война в сирии
москва
сирия
оон
сша
в мире
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россия
вашингтон
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, джеймс джеффри, вашингтон, война в сирии, москва, сирия, оон, сша, в мире

США ждут, что Россия посадит Асада за стол переговоров, заявил эксперт

20:40 13.08.2020
958
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкПлакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дорожном указателе на город Идлиб в Сирии
Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дорожном указателе на город Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. США надеются, что Россия приведет власти Сирии за стол переговоров, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Мы думаем, что у России есть все рычаги. Россия - ключ к этому конфликту... Выживание (президента Сирии Башара) - это полностью работа России. Поэтому мы ожидаем, что Россия приведет Асада за стол переговоров. Мы часто общаемся с русскими, мы считаем, что ограниченная гибкость режима в том, чтобы вообще позволить конституционному комитету встретиться с участием фракции, поддерживающей режим, - это свидетельство того, что русские использовали убеждение, давление - называйте, как хотите", - сказал Джеффри.
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При этом, по его словам, США считают, что Россия еще не приняла "стратегическое решение" о том, должен ли сирийский конфликт быть урегулирован военным или мирным путем. Джеффри при этом признал, что Москва поддерживает политическое урегулирование под эгидой ООН.
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РоссияДжеймс ДжеффриВашингтонВойна в СирииМоскваСирияООНСШАВ мире
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