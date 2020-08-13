США ждут, что Россия посадит Асада за стол переговоров, заявил эксперт

"Мы думаем, что у России есть все рычаги. Россия - ключ к этому конфликту... Выживание (президента Сирии Башара) - это полностью работа России. Поэтому мы ожидаем, что Россия приведет Асада за стол переговоров. Мы часто общаемся с русскими, мы считаем, что ограниченная гибкость режима в том, чтобы вообще позволить конституционному комитету встретиться с участием фракции, поддерживающей режим, - это свидетельство того, что русские использовали убеждение, давление - называйте, как хотите", - сказал Джеффри.