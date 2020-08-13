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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200813/1575760218.html
Число случаев COVID-19 в мире выросло на 276 тысяч за сутки
Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 276 тысяч, скончались еще свыше 6,9 тысячи человек, следует из данных РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

Число случаев COVID-19 в мире выросло на 276 тысяч за сутки

20:28 13.08.2020 (обновлено: 20:53 13.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 276 тысяч, скончались еще свыше 6,9 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По информации ВОЗ, за последние 24 часа в мире зарегистрировали 276 398 новых случаев заражения, скончались еще 6933 пациента с COVID-19.
Общее число случаев заражения, таким образом, достигло 20 439 814, скончались 744 385 зараженных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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