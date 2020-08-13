В Нижегородской области обсуждают налоговые льготы для резидентов ОЭЗ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Законопроект, устанавливающий региональные налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Дзержинске, внесен в законодательное собрание Законопроект, устанавливающий региональные налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Дзержинске, внесен в законодательное собрание Нижегородской области , сообщает пресс-служба правительства региона.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в Дзержинске в мае 2020 года. Общая площадь ОЭЗ превышает 72 гектара. Площадка имеет всю необходимую инфраструктуру, резерв энергетических мощностей.

"Налоговые льготы и готовая инфраструктура – основные бонусы, мотивирующие инвесторов выбирать территорию особой экономической зоны для локализации своих проектов. Сейчас есть договоренности с тремя потенциальными инвесторами на сумму более 6 миллиардов рублей и довольно длинный "лист ожидания". После всех необходимых юридических процедур будем заключать соглашения о сотрудничестве", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

По словам главы региона, резиденты ОЭЗ могут воспользоваться налоговыми преференциями. В соответствии с федеральным законодательством, они освобождаются от уплаты налога на имущество организаций сроком на 10 лет и земельного налога на 5 лет. Они также уплачивают налог на прибыль организаций в федеральный бюджет по ставке 2% в первые 5 лет.

"Региональным законопроектом предлагается освободить резидентов от уплаты транспортного налога на 10 лет, а также установить ставки по налогу на прибыль организаций в региональный бюджет в размере 0% с первого по пятый год работы ОЭЗ "Кулибин", 3% – с 6-го по 10-й год, 12,5 % – с 11-го по 49-й год", - пояснил Никитин.