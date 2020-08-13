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Нижегородская область
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В Нижегородской области обсуждают налоговые льготы для резидентов ОЭЗ
Законопроект, устанавливающий региональные налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Дзержинске, внесен в законодательное собрание... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:22
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
володарск
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353
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глеб никитин, нижегородская область, володарск, экономика

В Нижегородской области обсуждают налоговые льготы для резидентов ОЭЗ

20:22 13.08.2020
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CC BY-SA 3.0 / Cyrios / Дзержинск Нижегородской области
Дзержинск Нижегородской области
CC BY-SA 3.0 / Cyrios /
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Законопроект, устанавливающий региональные налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Дзержинске, внесен в законодательное собрание Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в Дзержинске в мае 2020 года. Общая площадь ОЭЗ превышает 72 гектара. Площадка имеет всю необходимую инфраструктуру, резерв энергетических мощностей.
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"Налоговые льготы и готовая инфраструктура – основные бонусы, мотивирующие инвесторов выбирать территорию особой экономической зоны для локализации своих проектов. Сейчас есть договоренности с тремя потенциальными инвесторами на сумму более 6 миллиардов рублей и довольно длинный "лист ожидания". После всех необходимых юридических процедур будем заключать соглашения о сотрудничестве", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, резиденты ОЭЗ могут воспользоваться налоговыми преференциями. В соответствии с федеральным законодательством, они освобождаются от уплаты налога на имущество организаций сроком на 10 лет и земельного налога на 5 лет. Они также уплачивают налог на прибыль организаций в федеральный бюджет по ставке 2% в первые 5 лет.
"Региональным законопроектом предлагается освободить резидентов от уплаты транспортного налога на 10 лет, а также установить ставки по налогу на прибыль организаций в региональный бюджет в размере 0% с первого по пятый год работы ОЭЗ "Кулибин", 3% – с 6-го по 10-й год, 12,5 % – с 11-го по 49-й год", - пояснил Никитин.
Ранее сообщалось, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Никитина в Нижегородской области также созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.
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