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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200813/1575759511.html
В ВОЗ оценили затраты на международную борьбу с COVID-19
Стоимость международной борьбы с COVID-19 составит как минимум 100 миллиардов долларов, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
женева (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, женева (город), в мире

В ВОЗ оценили затраты на международную борьбу с COVID-19

20:10 13.08.2020
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© REUTERS / Gonzalo FuentesСитуация с коронавирусом COVID-19 во Франции
Ситуация с коронавирусом COVID-19 во Франции
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
ЖЕНЕВА, 13 авг – РИА Новости. Стоимость международной борьбы с COVID-19 составит как минимум 100 миллиардов долларов, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Прежде чем тратить еще 10 триллионов на последствия следующей волны COVID-19, по нашим оценкам миру необходимо будет потратить 100 миллиардов на новые средства, особенно на новые вакцины, которые разрабатываются", - сказал он на брифинге в Женеве.
По словам гендиректора ВОЗ, в первую очередь сейчас необходимо 31,3 миллиарда на международную программу ВОЗ по ускорению разработок, производства, регулирования, покупки и добычи средств для борьбы с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 20 миллионов случаев заражения, свыше 737 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗЖенева (город)В мире
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