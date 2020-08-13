В ВОЗ оценили затраты на международную борьбу с COVID-19

ЖЕНЕВА, 13 авг – РИА Новости. Стоимость международной борьбы с COVID-19 составит как минимум 100 миллиардов долларов, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Прежде чем тратить еще 10 триллионов на последствия следующей волны COVID-19, по нашим оценкам миру необходимо будет потратить 100 миллиардов на новые средства, особенно на новые вакцины, которые разрабатываются", - сказал он на брифинге в Женеве.
По словам гендиректора ВОЗ, в первую очередь сейчас необходимо 31,3 миллиарда на международную программу ВОЗ по ускорению разработок, производства, регулирования, покупки и добычи средств для борьбы с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 20 миллионов случаев заражения, свыше 737 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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