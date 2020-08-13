Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
"Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет", — заявил ученый.
Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19. Об этом во вторник сообщил Владимир Путин.
Во время клинических испытаний вакцины у всех добровольцев выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, и ни у кого не наблюдалось серьезных осложнений.
Третья фаза исследований препарата, который получил название "Спутник V", стартовала 12 августа. Он будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Прививать планируют в два этапа: сначала — компонентом I, через три недели — компонентом II.
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