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Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет
Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:08
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество

Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

20:08 13.08.2020
6402
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
"Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет", — заявил ученый.
Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19. Об этом во вторник сообщил Владимир Путин.
Во время клинических испытаний вакцины у всех добровольцев выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, и ни у кого не наблюдалось серьезных осложнений.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
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Третья фаза исследований препарата, который получил название "Спутник V", стартовала 12 августа. Он будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Прививать планируют в два этапа: сначала — компонентом I, через три недели — компонентом II.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиЗдоровье - Общество
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