Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

"Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет", — заявил ученый.

Во время клинических испытаний вакцины у всех добровольцев выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, и ни у кого не наблюдалось серьезных осложнений.