Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575759296.html
В Бресте сотни девушек вышли на протест
В Бресте весь день продолжалась мирная акция протеста, в ней приняли участие сотни девушек, сообщило Sputnik Беларусь. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:25
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
брест
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733668_0:168:3046:1881_1400x0_80_0_0_8ba40aa472129779dfd0c9a1f65a1507.jpg
https://ria.ru/20200813/1575759103.html
https://ria.ru/20200813/1575756736.html
Доигрался Лукаш))) Сейчас скажет, что Россия во всем виновата, это она обещала нижнее белье кружевное девушкам)))))
129
Ага Одни уже передали власть нацистам. Теперь окраиной зовут. БР мне жаль вас. Вы рвете свою страну.
120
30
белоруссия
брест
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733668_0:168:3046:1881_1400x0_80_0_0_8ba40aa472129779dfd0c9a1f65a1507.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733668_158:0:2889:2048_1400x0_80_0_0_d27c011155551dc178d46018fad901e8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733668_499:0:2547:2048_1400x0_80_0_0_2b18ee6562442879f3ed8899c12ef64d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, брест, в мире

В Бресте сотни девушек вышли на протест

20:01 13.08.2020 (обновлено: 20:25 13.08.2020)
3979
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 13 авг — РИА Новости. В Бресте весь день продолжалась мирная акция протеста, в ней приняли участие сотни девушек, сообщило Sputnik Беларусь.

"Акция солидарность проходила на проспекте Машерова. И сегодня она была более многочисленной, чем вчера. В ней приняли участие сотни молодых брестчанок, которые начали выстраиваться у ЦУМа уже около 8:30 утра (совпадает с мск), держа в руках цветы", — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, к 19:00 цепочка растянулась примерно на полтора километра от улицы Советских пограничников до Кобринского моста.
Проезжающие машины сигналили в ответ. Многие мужчины раздавали бутылки с водой участницам мирной акции.
Цветы на месте гибели участника акции протеста в Минске
Вчера, 19:55Протесты в Белоруссии
В Минске началась "цветочная" протестная акция

Протесты после выборов

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. На них, по данным ЦИК, с 80,08 процента голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Несанкционированные акции жестко подавляют силовики. Они применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участники акции протеста в Минске
Вчера, 19:03Протесты в Белоруссии
В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
65122612128
Обсудить 30
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияБрестВ мире
Популярные комментарии
Доигрался Лукаш))) Сейчас скажет, что Россия во всем виновата, это она обещала нижнее белье кружевное девушкам)))))
13 августа, 20:10
Руслан Якубик
108011118
Ага Одни уже передали власть нацистам. Теперь окраиной зовут. БР мне жаль вас. Вы рвете свою страну.
13 августа, 21:09
ASAlex Smolov
11520003
Рекомендуем
Белорусские женщины провели несанкционированную акцию в Минске, высказывая протест против действий силовиков в городах республики
Сотрудники "Гродно Азот" устроили шествие
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё
"Точно не девочка?" Снимок рыжего из "Иванушек" поставил фанатов в тупик
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии
Телеведущий Арчи (Артур Цветков)
Обратились на "ты". Телеведущий Арчи подрался с сотрудником кафе в Москве
Такси
В Крыму "психанувший" таксист высадил в поле семью с маленькой дочкой
Европейские послы принесли цветы к месту гибели протестующего в Минске
Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске
Агентство национальной безопасности США
Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Число случаев COVID-19 в мире выросло на 276 тысяч за сутки
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Учебно-боевой самолет Л-39
В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39
Стоим на коленях и возле головы автомат - врач рассказала о задержании во время акции медиков в Минске
"Кровь стыла в жилах": освобожденные из ИВС в Минске заявили об избиениях
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху объявил о заключении мирного договора с ОАЭ
Победительница конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM - 2020 Октябрина Максимова (Великий Новгород) (третья слева) и участницы финала
Некоторые любят погорячее: победительница и финалистки Miss Maxim 2020
Цветы на месте гибели участника акции протеста в Минске
В Минске началась "цветочная" протестная акция
Участники акции протеста в Минске
В Минске работники железной дороги вышли на акцию протеста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Лента новостейМолния