В Бресте сотни девушек вышли на протест

"Акция солидарность проходила на проспекте Машерова. И сегодня она была более многочисленной, чем вчера. В ней приняли участие сотни молодых брестчанок, которые начали выстраиваться у ЦУМа уже около 8:30 утра (совпадает с мск), держа в руках цветы", — говорится в сообщении.