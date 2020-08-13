В Минске работники железной дороги вышли на акцию протеста

Железнодорожники встали с плакатами на путепроводе, идущем через пути главного железнодорожного вокзала, а также у соседнего ДК Железнодорожников. К акции примкнули местные жители. Железнодорожники скандируют "БЧ! БЧ!" ("белорусская чугунка"), а также "Уходи!"