https://ria.ru/20200813/1575759188.html
В Минске работники железной дороги вышли на акцию протеста
Работники белорусской железной дороги вышли на акцию протеста в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:57
2020-08-13T19:57
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575759103.html
7gevarache Ермолов
Теперь "рабочих" заводов где типа бастуют, в железнодорожников переодели ... Кино оно такое ...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире