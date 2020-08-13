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В Минске работники железной дороги вышли на акцию протеста
Работники белорусской железной дороги вышли на акцию протеста в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:57
минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

В Минске работники железной дороги вышли на акцию протеста

19:57 13.08.2020
2829
© AP PhotoУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© AP Photo
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Работники белорусской железной дороги вышли на акцию протеста в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Железнодорожники встали с плакатами на путепроводе, идущем через пути главного железнодорожного вокзала, а также у соседнего ДК Железнодорожников. К акции примкнули местные жители. Железнодорожники скандируют "БЧ! БЧ!" ("белорусская чугунка"), а также "Уходи!"
Среди собравшихся - много людей в железнодорожной форме.
"Здесь есть начальники станций, специалисты, машинисты. В основном - работники минского узла", - сказали они РИА Новости.
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13 августа, 20:02
7gevarache Ермолов
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