В Минске началась "цветочная" протестная акция

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Массовая акция протеста против жёстких действий силовых органов Белоруссии проходит в Минске в четверг возле станции метро "Пушкинская", ее участники несут с собой цветы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Несколько дней назад на станции метро "Пушкинская" в ходе протестов погиб мужчина - по данным МВД Белоруссии, он попытался бросить в сторону правоохранителей неустановленное взрывное устройство. С тех пор эта точка в Минске стала негласным мемориалом для жителей города, они несут сюда цветы, воздушные шары, мягкие игрушки.
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С утра четверга в этом районе Минска и собирались небольшие группы граждан, но к вечеру их стало визуально несколько тысяч, люди постоянно прибывают. Забор с обеих сторон вдоль улицы Притыцкого украшен охапками цветов, протестующие против насилия выстроились вдоль этого забора с поднятыми вверх руками. Проезжающие автомобилисты сигналят им в знак солидарности. Большая группа людей собралась также у близлежащей гостиницы "Орбита", некоторые из них держат в руках оппозиционный бело-красно-белый флаг. Правоохранителей и автозаков у места протестной акции пока не видно.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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