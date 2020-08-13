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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575759103.html
В Минске началась "цветочная" протестная акция
Массовая акция протеста против жёстких действий силовых органов Белоруссии проходит в Минске в четверг возле станции метро "Пушкинская", ее участники несут с... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:55
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
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Странно, уголовнику - убийце, за то что сам взорвался и не убил милиционеров, несут цветы ... Теперь золотой гроб, путешествие по стране, слёзы чиновников и т.д
35
странно наблюдать как люди сами под себя копают яму и в экономическом и в социальном смысле. судьба благополучных до перемен Ливии и Украины никого ничему не учит. увы и ох
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минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, в мире

В Минске началась "цветочная" протестная акция

19:55 13.08.2020
2160
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЦветы на месте гибели участника акции протеста в Минске
Цветы на месте гибели участника акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Массовая акция протеста против жёстких действий силовых органов Белоруссии проходит в Минске в четверг возле станции метро "Пушкинская", ее участники несут с собой цветы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Несколько дней назад на станции метро "Пушкинская" в ходе протестов погиб мужчина - по данным МВД Белоруссии, он попытался бросить в сторону правоохранителей неустановленное взрывное устройство. С тех пор эта точка в Минске стала негласным мемориалом для жителей города, они несут сюда цветы, воздушные шары, мягкие игрушки.
Акция протеста в Минске после президентских выборов
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С утра четверга в этом районе Минска и собирались небольшие группы граждан, но к вечеру их стало визуально несколько тысяч, люди постоянно прибывают. Забор с обеих сторон вдоль улицы Притыцкого украшен охапками цветов, протестующие против насилия выстроились вдоль этого забора с поднятыми вверх руками. Проезжающие автомобилисты сигналят им в знак солидарности. Большая группа людей собралась также у близлежащей гостиницы "Орбита", некоторые из них держат в руках оппозиционный бело-красно-белый флаг. Правоохранителей и автозаков у места протестной акции пока не видно.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

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Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Вчера, 08:00
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13520659
Обсудить 5
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
Популярные комментарии
Странно, уголовнику - убийце, за то что сам взорвался и не убил милиционеров, несут цветы ... Теперь золотой гроб, путешествие по стране, слёзы чиновников и т.д
13 августа, 20:01
7gevarache Ермолов
3000005
странно наблюдать как люди сами под себя копают яму и в экономическом и в социальном смысле. судьба благополучных до перемен Ливии и Украины никого ничему не учит. увы и ох
13 августа, 20:12
Extended Mi
2110001
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