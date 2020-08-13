В Минске началась "цветочная" протестная акция

С утра четверга в этом районе Минска и собирались небольшие группы граждан, но к вечеру их стало визуально несколько тысяч, люди постоянно прибывают. Забор с обеих сторон вдоль улицы Притыцкого украшен охапками цветов, протестующие против насилия выстроились вдоль этого забора с поднятыми вверх руками. Проезжающие автомобилисты сигналят им в знак солидарности. Большая группа людей собралась также у близлежащей гостиницы "Орбита", некоторые из них держат в руках оппозиционный бело-красно-белый флаг. Правоохранителей и автозаков у места протестной акции пока не видно.