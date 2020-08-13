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США запретили частные чартерные рейсы на Кубу
США запретили почти все чартерные авиарейсы на Кубу, ссылаясь на то, что доходы от поездок и туризма получают власти и спецслужбы страны, заявил госсекретарь... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:35
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, майк помпео, куба, сша, в мире

США запретили частные чартерные рейсы на Кубу

19:50 13.08.2020 (обновлено: 20:35 13.08.2020)
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. США запретили почти все чартерные авиарейсы на Кубу, ссылаясь на то, что доходы от поездок и туризма получают власти и спецслужбы страны, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Сегодня я попросил министерство транспорта (США) прекратить частные чартерные рейсы во все кубинские аэропорты, включая Гавану. Этим действием будут прекращены все чартерные рейсы между США и Кубой, подпадающие под юрисдикцию министерства транспорта, кроме государственных чартерных рейсов в Гавану и из Гаваны и других разрешенных частных чартерных перелетов для срочных медицинских нужд, поисково-спасательных работ и других поездок в интересах США", - говорится в письменном заявлении Помпео.
"Нынешняя администрация (США) продолжит искать и сокращать прибыли, которые кубинское правительство получает от посадочных сборов, проживания в принадлежащих режиму гостиницах и других доходов от поездок", - заявил Помпео.
По его утверждению, военные и разведка Кубы владеют "подавляющим большинством" отелей и инфраструктуры страны.
"Мы призываем путешественников любого гражданства подумать об этом и предпринять ответственное решение о поездках на Кубу", - заявил Помпео.
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Эксперты спрогнозировали развитие отношений США и Кубы
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ТуризмНовости - ТуризмМайк ПомпеоКубаСШАВ мире
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