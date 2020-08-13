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Представители ХАМАС и ФАТХ отвергли соглашение между Израилем и ОАЭ
Представители "Движения за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) и палестинского "Движения исламского сопротивления" (ХАМАС) отвергли объявленное США... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:44
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оаэ, хамас, фатх, израиль, в мире

Представители ХАМАС и ФАТХ отвергли соглашение между Израилем и ОАЭ

19:37 13.08.2020 (обновлено: 19:44 13.08.2020)
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© AP Photo / Adel HanaЧлены палестинского движения ФАТХ на улицах Газы
Члены палестинского движения ФАТХ на улицах Газы
© AP Photo / Adel Hana
ГАЗА, 13 авг - РИА Новости. Представители "Движения за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) и палестинского "Движения исламского сопротивления" (ХАМАС) отвергли объявленное США соглашении между ОАЭ и Израилем.
"Соглашение не придаст никакой легитимности сионистской оккупации палестинской земли, оккупация остается главным врагом палестинского народа, и мы продолжим нашу борьбу против оккупации", - заявил РИА Новости представитель ХАМАС Абдаллатиф аль-Кануа.
Член центрального комитета ФАТХ Аббас Заки сказал телеканалу "Аль-Джазира", что "соглашение между Израилем и ОАЭ является отходом от арабского консенсуса и предательством арабских стран, и предательством Палестины".
Официальной позиции Палестинской администрации по соглашению еще не было.
В четверг Израиль и ОАЭ под эгидой США договорились о полной нормализации отношений. Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. ОАЭ стали третьей страной арабского мира, решившей пойти на урегулирование отношений с Израилем.
Город Абу-Даби
Вчера, 19:11
В ОАЭ прокомментировали нормализацию отношений с Израилем
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ОАЭХамасФАТХИзраильВ мире
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