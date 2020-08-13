Представители ХАМАС и ФАТХ отвергли соглашение между Израилем и ОАЭ

ГАЗА, 13 авг - РИА Новости. Представители "Движения за национальное освобождение Палестины" (Израилем. Представители "Движения за национальное освобождение Палестины" ( ФАТХ ) и палестинского "Движения исламского сопротивления" ( ХАМАС ) отвергли объявленное США соглашении между ОАЭ

"Соглашение не придаст никакой легитимности сионистской оккупации палестинской земли, оккупация остается главным врагом палестинского народа, и мы продолжим нашу борьбу против оккупации", - заявил РИА Новости представитель ХАМАС Абдаллатиф аль-Кануа.

Член центрального комитета ФАТХ Аббас Заки сказал телеканалу "Аль-Джазира", что "соглашение между Израилем и ОАЭ является отходом от арабского консенсуса и предательством арабских стран, и предательством Палестины".

Официальной позиции Палестинской администрации по соглашению еще не было.