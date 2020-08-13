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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575758360.html
В Москве у посольства Белоруссии задержали участника акции протеста
Один человек задержан в Москве в ходе акции у белорусского посольства, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T22:22
протесты в белоруссии
россия
омон россии
федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф
москва
минск
белоруссия
общество
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россия
москва
минск
белоруссия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Полицейские задержали протестующего на акции у белорусского посольства в Москве
В Москве полиция вытесняет собравшихся на акцию у белорусского посольства, но они переулками возвращаются обратно. Некоторых задерживают.
2020-08-13T19:36
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россия, омон россии, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, москва, минск, белоруссия, общество

В Москве у посольства Белоруссии задержали участника акции протеста

19:36 13.08.2020 (обновлено: 22:22 13.08.2020)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Один человек задержан в Москве в ходе акции у белорусского посольства, сообщает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов доставили его в автозак. Как сообщили корреспонденту остальные участники акции, они не знают, доставлен ли он куда-либо или остается в автозаке. Несколько человек были задержаны сотрудниками полиции, с ними была проведена профилактическая беседа, после которой их отпустили, они продолжают находиться в районе белорусского посольства на пересечении улицы Маросейка, Старосадского и Армянского переулков. У одного из участников акции после проведения беседы сотрудниками ОМОНа был изъят плакат с именем погибшего накануне в Минске.
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Тем временем люди продолжают собираться у здания белорусской дипмиссии, где в течение предыдущих трех дней проходили несанкционированные акции протеста против итогов выбора президента.
Сотрудники полиции перекрыли часть движения по улице Маросейка, между Старосадским переулком и зданием ФСКН, где ранее лежали цветы.
На данный момент в районе дипмиссии находится порядка 100 человек, которые никуда не уходят.
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Протесты в БелоруссииРоссияОМОН РоссииФедеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФМоскваМинскБелоруссияОбщество
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