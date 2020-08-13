МИД Израиля приветствует нормализацию отношений с ОАЭ

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что новость о нормализации отношений с ОАЭ важны и открывают двери для дальнейших договорённостей, а также приветствует отказ от планов односторонней аннексии Израилем территорий западного берега реки Иордан.

"Новости о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами важны и открывают двери для дальнейших договоренностей. Поздравляю премьер-министра (Израиля Беньямина - ред.) Нетаньяху с этим соглашением. Я благодарю президента (США Дональда - ред.) Трампа и моего коллегу госсекретаря (Майка - ред.) Помпео за их вклад в этот шаг", - написал глава МИД Израиля в своём Twitter.

"Я также приветствую отказ от плана односторонней аннексии и обещаю, что полный и сбалансированный план Трампа будет подробно обсуждаться при консультациях со странами региона", - добавил он.

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о полной нормализации отношений, говорится в совместном с США трехстороннем заявлении по этому поводу, размещенном в Twitter президента Дональда Трампа . Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан, говорится в совместном заявлении США , Израиля и ОАЭ.

Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ожидается сегодня вечером. "Я сделаю специальное заявление в 20:00 с более подробной информацией об историческом дне для государства Израиль", - написал премьер-министр в своём Twitter

Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.