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МИД Израиля приветствует нормализацию отношений с ОАЭ
Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что новость о нормализации отношений с ОАЭ важны и открывают двери для дальнейших договорённостей, а также РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:31
дональд трамп
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, биньямин нетаньяху, оаэ, сша, израиль, в мире

МИД Израиля приветствует нормализацию отношений с ОАЭ

19:31 13.08.2020
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CC0 / Almog / Foreign affairs office buildingЗдание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
CC0 / Almog / Foreign affairs office building
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что новость о нормализации отношений с ОАЭ важны и открывают двери для дальнейших договорённостей, а также приветствует отказ от планов односторонней аннексии Израилем территорий западного берега реки Иордан.

"Новости о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами важны и открывают двери для дальнейших договоренностей. Поздравляю премьер-министра (Израиля Беньямина - ред.) Нетаньяху с этим соглашением. Я благодарю президента (США Дональда - ред.) Трампа и моего коллегу госсекретаря (Майка - ред.) Помпео за их вклад в этот шаг", - написал глава МИД Израиля в своём Twitter.

"Я также приветствую отказ от плана односторонней аннексии и обещаю, что полный и сбалансированный план Трампа будет подробно обсуждаться при консультациях со странами региона", - добавил он.
Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о полной нормализации отношений, говорится в совместном с США трехстороннем заявлении по этому поводу, размещенном в Twitter президента Дональда Трампа. Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан, говорится в совместном заявлении США, Израиля и ОАЭ.
Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ожидается сегодня вечером. "Я сделаю специальное заявление в 20:00 с более подробной информацией об историческом дне для государства Израиль", - написал премьер-министр в своём Twitter.
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Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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