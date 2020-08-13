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В ВОЗ заявили, что большинство людей остаются уязвимы к COVID-19
Слишком мало людей в мире переболели COVID-19, большинство остаются уязвимы к вирусу, поэтому необходимо проявлять бдительность, заявил директор программы ВОЗ... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
женева (город)
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, женева (город), в мире

В ВОЗ заявили, что большинство людей остаются уязвимы к COVID-19

19:27 13.08.2020
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© REUTERS / Antara Foto/Makna ZaezarСтуденты с защитными щитками маршируют во время забега в преддверии Дня независимости в Банджармасине, Индонезия
Студенты с защитными щитками маршируют во время забега в преддверии Дня независимости в Банджармасине, Индонезия
© REUTERS / Antara Foto/Makna Zaezar
ЖЕНЕВА, 13 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Слишком мало людей в мире переболели COVID-19, большинство остаются уязвимы к вирусу, поэтому необходимо проявлять бдительность, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Малое количество... людей заразились вирусом и выработали иммунный ответ… Необходимо помнить, что большая часть населения мира остается уязвимой для вируса", - сказал Райан на брифинге в Женеве.
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По его словам, наибольшую опасность сейчас представляет передача вируса среди сообществ. Поэтому ВОЗ призывает всех ответственно относиться к ситуации, по возможности стараться не появляться в людных местах и носить маску.
"Затишье может означать, что мы вышли из бури, но оно также может означать, что мы находимся в эпицентре бури", - добавил директор программы ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 20 миллионов случаев заражения, свыше 737 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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