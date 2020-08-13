В ВОЗ заявили, что большинство людей остаются уязвимы к COVID-19

Студенты с защитными щитками маршируют во время забега в преддверии Дня независимости в Банджармасине, Индонезия

ЖЕНЕВА, 13 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Слишком мало людей в мире переболели COVID-19, большинство остаются уязвимы к вирусу, поэтому необходимо проявлять бдительность, заявил директор программы Слишком мало людей в мире переболели COVID-19, большинство остаются уязвимы к вирусу, поэтому необходимо проявлять бдительность, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Малое количество... людей заразились вирусом и выработали иммунный ответ… Необходимо помнить, что большая часть населения мира остается уязвимой для вируса", - сказал Райан на брифинге в Женеве

По его словам, наибольшую опасность сейчас представляет передача вируса среди сообществ. Поэтому ВОЗ призывает всех ответственно относиться к ситуации, по возможности стараться не появляться в людных местах и носить маску.

"Затишье может означать, что мы вышли из бури, но оно также может означать, что мы находимся в эпицентре бури", - добавил директор программы ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 20 миллионов случаев заражения, свыше 737 тысяч человек скончались.